Una ”Historia” de tango argentino al Mercadante tra emigrazione …e amora

Per gli appassionati della epopea di un genere musicale, che lega ballo e passione, dai passi inconfondibili, tra Italia e Argentina nei locali di Baires del secolo scorso, lo spettacolo che sarà rappresentato domenica 16 novembre al teatro Mercadante di Altamura è di quelli destinati a lasciar traccia. ” Historia. Una storia di migrazione e amora” diretto da Alberto Di Risio, mette dentro tutti gli ingredienti di una pagina di spettacolo da vedere, ascoltare e, perché no, far muovere passi di danza.



COMUNICATO STAMPA

“HISTORIA. Una storia di migrazione e amorə”

in scena domenica 16 novembre al Teatro Mercadante di Altamura nell’ambito della Stagione Teatrale 2025/2026 “Imagine We Can!”

Dopo i successi della passata stagione, torna nei teatri italiani “Historia. Una storia di migrazione e amorə”, coinvolgente format teatrale che coniuga narrazione, musica dal vivo e danza.

Lo spettacolo, per la regia di Alberto Di Risio, andrà in scena domenica 16 novembre alle ore 18:30 al Teatro Mercadante di Altamura, nell’ambito della Stagione Teatrale 2025/2026 “Imagine We Can!”.

Sul palco gli amatissimi ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen, la cantante Stefania Caracciolo e un gruppo di musicisti professionisti che vantano collaborazioni con la popolare trasmissione di Rai 1 “Ballando con le Stelle”. Narrazione e ballo a due si intrecciano sulle note di un sound raffinato, che attraversa i grandi classici della musica latina e del pop internazionale.

Ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da TGC Eventi e distribuito da Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi, “Historia” racconta una storia di riscatto e di emancipazione ambientata nella Buenos Aires degli anni ’30, nei luoghi in cui ebbe origine il tango.

In una milonga d’altri tempi, il racconto prende vita attraverso la danza dei maestri Peron e Kinnunen, la voce intensa di Stefania Caracciolo e la musica dal vivo di Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica), Graziano Brufani (contrabbasso) e Leonardo Ramadori (percussioni).

Al centro della vicenda, il personaggio di Esteban, una donna che affronta un viaggio oltreoceano inseguendo il sogno di una vita migliore. Tradita e abbandonata, trova nella musica e nella danza il modo di riscattarsi, travestendosi da uomo per poter esprimere liberamente il proprio talento in una società dominata dal pregiudizio maschile. Da questa duplicità nasce il ritmo stesso della sua rinascita, simbolo di una ricerca di libertà, identità e dignità.

La narrazione è accompagnata da un sound elegante e appassionato, che spazia dal son latino di Carlos Eleta Almaran, Isolina Carrillo e Carlos Gardel, alle suggestioni di Piazzolla, Pino Daniele, Sting e Cher, fondendo così linguaggi e culture diverse in un’unica, emozionante storia universale.

Biglietti disponibili presso il Box Office (via dei Mille 159 – tel. e WhatsApp 080 3101222) e su Vivaticket.