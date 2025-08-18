Una frase di The ‘’Good’’ Hendrix per la solidarietà del Lancillotto Avellino

I suoi assoli e accordi di chitarra restano memorabili per quanti hanno avuto modo di apprezzare e continuano a farlo ‘’The Good’’ il Dio di quello strumento a corde che fu. e continua a esserlo, Jimy Hendrix. E a Castronuovo di Sant’Andrea (Potenza) un fulcro di idee e di cultura internazionale per l’evento solidale ‘’In cammino con Lancillotto Avellino’’ per il Madagascar hanno ripreso- e hanno fatto benissimo- una frase del grande Jimy sulla pace che vince il potere. Sì ci sta tutta. Oggi con il silenzio ipocrita sul genocidio a Gaza e la guerra in Europa con l’Unione europea e l’Italia che balbettano e accettano decisioni scelte da altri… Complimenti agli organizzatori. Non ci sarà l’esecuzione provocatoria dell’inno americano, come nel 1969 a Woodstock, con Jimy che carico la sua Fender per dire agli States: basta con la guerra( era in corso quella del Vietnam) e lavorate per la pace. Ci risiamo e restiamo perplessi, come san Tommaso. Pace e volontà. E a Castronuovo il Volontariato, con l’associazione La Coccinellonte, in collaborazione con il Mig fa parlare i fatti. Tra ricordi, progetti, mano alla coscienza e invito a farlo soprattutto con il portafogli. Basta comprare una t -shirt disegnata dall’artista Claudio Palmieri.



A Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

IN CAMMINO CON LANCILLOTTO AVELLINO

for Madagascar – in ricordo di Sandro Berardone

La manifestazione di solidarietà “In Cammino con Lancillotto Avellino 2025” avrà come slogan la frase di Jimi Hendrix: “Che il potere dell’amore superi l’amore per il potere e che il mondo possa così scoprire la pace”. È con questo auspicio che la sponsorizzazione della manifestazione è stata affidata a un artista contemporaneo, seguendo l’idea delle edizioni precedenti. E dopo Roberto Almagno, Edo Janich, Guido Strazza, Salvatore Cuschera, Assadour, Enrico Pulsoni, Enrico Della Torre, Giulia Napoleone, Giuseppe Capitano, Giuseppe Salvatori, Salvatore Sava, quest’anno è toccato a Claudio Palmieri, che ha realizzato per l’occasione 10 opere ispirate alla pace. Queste saranno utilizzate per personalizzare 100 t-shirt da collezione, il cui ricavato andrà a sostenere la Scuola d’Infanzia di Andaingo Gara in Madagascar, gestita dalle suore “Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino”.



Con le sue 10 opere Palmieri ha esplorato il tema della pace attraverso tre fasi iconografiche. Inizialmente, ha usato la colomba classica, simbolo di pace, che lasciando cadere lacrime di sofferenza vola verso orizzonti di luce, di speranza. Poi, ha raffigurato una colomba stilizzata, portatrice di pace, che sorvolando scenari di guerra cerca di trasformare le situazioni conflittuali in opportunità di crescita e cambiamento. Infine, ha creato due figure antropomorfe, le cui ferite, lasciate dalla guerra e dalla violenza, simboleggiano le difficoltà dell’uomo nel vivere in pace ma anche la persistente aspirazione alla pace. Il percorso riflette la complessità del tema della pace, che non è solo assenza di guerra, ma anche un processo di guarigione e di riconciliazione, sia a livello individuale che collettivo.

Con questa premessa, la manifestazione apre alla speranza, verso un mondo nuovo libero da ogni forma di violenza. Diventa un invito a guardare oltre le difficoltà attuali e a credere in un futuro migliore, dove la pace e la solidarietà prevalgono. È con questo desiderio di cambiamento radicale, che si svolgerà, mercoledì 20 agosto 2025 a Castronuovo di Sant’Andrea, la XIV edizione di “in Cammino con Lancillotto Avellino”.

L’evento, quest’anno giunto alla quattordicesima edizione, è organizzato dall’Associazione di Volontariato La Coccinellonte con la collaborazione del MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, dell’Amministrazione Comunale, della Parrocchia, delle Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino e con il patrocinio dell’AVIS comunale di Roccanova “Rocco Di Filippo”.

La Manifestazione si terrà in Piazza Civiltà Contadina, una splendida realtà architettonica del centro abitato del paese, abbellita dalle sculture di Pietro Consagra, Mino Maccari, José Ortega, Pasquale Santoro, Giacinto Cerone e Carlo Lorenzetti, oltre che dal fascino del “Grande Leccio”, un meraviglioso albero monumentale a forma di un grande ombrello che si erge maestoso proprio al lato della piazza, e da un suggestivo panorama che si affaccia su un’estesa vallata che accompagna la visuale fino ai piedi del Pollino.

L’evento, nato 14 anni fa, è in ricordo di Sandro Berardone, sindaco della comunità castronovese dal 2011, scomparso prematuramente l’8 gennaio del 2015.



Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica “70 Anni di Presenza delle Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino a Castronuovo di Sant’andrea (1954 -2024)”, che l’ordine delle suore, in occassione della ricorrenza, ha donato alla comunità. Si tratta di frammenti fotografici che raccontano i 70 anni del loro servizio a Castronuovo di Sant’Andrea caratterizzati da una profonda dimensione di fede e amore.

La mostra è composta da sette poster formato 70×100 cm. In ogni poster sono raggruppate le foto di circa un decennio, a partire dal 1954, l’anno in cui le suore sono arrivate a Castronuovo di Sant’Andrea, fino al 2024. Al centro di ogni pannello è riportata un’immagine di Santa Teresa di Gesù Bambino con una frase della santa. Ogni pannello, infine, è contrassegnato da uno dei colori che compongono l’arcobaleno (viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso), come auspicio verso un rinnovamento volto alla pace e al pieno rispetto dei diritti umani.



Alle ore 19.30, Giovanna Rosaria Castelluccio, insegnante qualificata Yoga, offrirà una lezione introduttiva che spiegherà come la pratica dello yoga può contribuire alla pace nel mondo attraverso la promozione della pace interiore, della consapevolezza e della non-violenza. Lo Yoga, infatti, incoraggia l’introspezione e la consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni e dei pensieri, favorendo una maggiore accettazione del sé e una riduzione dei conflitti interni.

Infine, alle ore 21.30, una serata danzante chiuderà in bellezza la giornata.



NOTIZIE BIOGRAFICHE SULL’ARTISTA

Claudio Palmieri è nato a Roma nel 1955. Allievo di Mino Delle Site, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma. Dopo un esordio in ambito informale, la sua ricerca si orienta verso una pittura e scultura polimateriche e le elaborazioni fotografiche. È tra i protagonisti della “Nuova Scuola Romana-Scuola di Via Del Paradiso” (Maurizio Calvesi, 1985). Il suo lavoro è caratterizzato dalla sperimentazione e contaminazione dei linguaggi fino ad arrivare, negli anni ’90, alla performance con scultore sonore. Tra le personali: Roma, Galleria l’Attico (1985/’86/’87/’03); New York, Annina Nosei Gallery (1986); Milano, Galleria Arte 92 (1991 e ‘93); Modena, Galleria Civica Palazzina dei Giardini (1993). Tra le collettive: 1985, Graz, “La Nuova Scuola Romana”, Galleria Bleich Rossi; Venezia, XLII Biennale di Venezia, Aperto ‘86; 1988, Milano, “Geometrie Dionisiache”, Rotonda della Besana; Verona, “Astratta”, Palazzo Forti; 1991, Cento, “L’arte di fine secolo, Magico Primario”; Bologna, “Anni ‘90” Gall. Com. d’Arte Moderna; 1994, Milano, XXXII Biennale; 1996, Roma, XII Quadriennale di Roma; 2000, “Lavori in corso 9” Galleria Comunale di Roma; Matera, “Periplo della scultura Contemporanea 2”; 2001-02, “Scultura italiana del XX secolo”, mostra itinerante in 5 musei giapponesi; 2003, Roma, Galleria L’Attico, “Scatto continuo”, personale nell’ambito di FotoGrafia – primo Festival Internazionale di Roma.; 2006, Roma, “filo volante”, Associazione Culturale TRAleVOLTE; 2009, “A la carte”, Galleria L’Attico; 2011, “Passato e Presente, dialoghi d’Abruzzo, Genazzano (RM); Nel 2015 inaugura presso il museo Carlo Bilotti di Roma la mostra personale “NaturalMente”. Nel 2017 partecipa a ” il Cammino delle Certose”, Certosa di San Lorenzo, Padula (SA). Nel 2018, in occasione dei 60 anni della galleria L’Attico, espone nella mostra storica “Scorribanda” alla GNAM di Roma. Sempre nel 2018, importante la sua presenza in “ La luce Diversa”, Museo Mattatoio al Testaccio di Roma. Nel 2019 è nella collettiva “Arte Accidentata”, Galleria l’Attico di Roma; “ Vesuvio quotidiano-Vesuvio contemporaneo”, Certosa di san Martino, Napoli; 70° Premio Michetti, Francavilla a Mare; “Pagina barocca”, istallazione nella Biblioteca Vanvitelliana, Roma; “Verso l’Aleph di Napoli”, Certosa di San Martino, Napoli (la grande istallazione esposta verrà acquisita dal Museo). Nel 2021 gli viene assegnato lo storico premio alla carriera “Bugatti Segantini” con relativa mostra a Villa Brivio di Nova Milanese. Nel settembre 2021 realizza, per il parco di Sculture in campo, “Sentiero” una grande istallazione in travertino. Nel 2023 partecipa a “Dodici pittori fantasmagorici”, Galleria l’Attico Roma; “Le Pieghe del Tempo”, 19 sculture al Parco Archeologico di Naxos, Taormina; “Rose del Cielo” istallazione a Casa Ulivo, Vignaie Piegaro (PG) ; “Arte-Natura” Parco delle acque, L’Aquila; “E la mia patria è dove l’erba trema”, 45 artisti di oggi rileggono l’opera di Rocco Scotellaro, GNAM, Roma.

Nel 2024 viene realizzato un docufilm su “Claudio Palmieri , Demone a due Teste”, presentato come evento speciale all Festival del Cinema di Roma.

Numerosi i monumenti scultorei permanenti in Italia, tra gli altri: a Roma nel 1998 a Piazza Lodi, nel 2008 a Trieste, nella Capitaneria di Porto. È presente nelle collezioni di Musei nazionali e internazionali. Hanno scritto di lui, tra gli altri: A. Bonito Oliva, M. Calvesi, C. F. Carli, M. de Candia, R. Gramiccia, F. Caroli, E. Crispolti, F. D’Amico, P. Ferri, F. Gualdoni, W. Guadagnini, A. Imponente, F. Menna, C. Spadoni, I. Schiaffini, F. Sargentini, L. Vergine.

