Sarà l’autore e regista, nonché compositore Nicola Hansalik Samale l’anfitrione d’eccezione che il 3 novembre a partire dalle 17 nel salone della parrocchia di San Giacomo (ingresso gratuito) condurrà il pubblico alla scoperta della sua opera “Una folle giornata”, con una vera e propria guida all’ascolto, nell’ambito delle produzioni in cartellone de La Camerata delle Arti.

La speciale “anticipazione” vedrà al centro il maestro insieme ad alcuni interpreti dell’opera e approfondirà alcuni degli aspetti più interessanti e particolari dell’opera che andrà in scena in anteprima mondiale venerdì 5 novembre alle 21 al teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto a Matera.

L’opera dedicata a Francesco Zingariello, che ne è anche protagonista, ruota attorno alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart a cui viene concesso di tornare sulla Terra un secolo dopo la sua morte nell’inverno del 1891.

Il suo speciale rientro, gli consentirà di incontrare, nel corso della stessa giornata, sette musicisti molto diversi tra loro: Verdi, Strauss, Bruckner, Debussy, Mahler, Ciaikowskij e Brahms. Incontri ora seriosi, ora giocosi, ora didascalici, conditi da sapidi aneddoti, che si concluderanno col ritorno del protagonista in Paradiso, finalmente rasserenato.

Lavoro di interesse anche didattico e storiografico per le musiche, che sono trattate in una garbata parafrasi dell’effettiva produzione del periodo, i dialoghi che pur talvolta fuori contesto sono autentici e l’indagine psicologica accurata sui personaggi. Il tutto corredato da un esauriente commentario in calce al libretto.

“Sotto il profilo musicale e professionale si tratta di una esperienza molto significativa – spiega Francesco Zingariello – che richiede una preparazione profonda, adeguata, di grande responsabilità. Il grande riconoscimento che mi è arrivato dal maestro Samale rappresenta al tempo stesso una ulteriore grande prova per la nostra associazione impegnata in un anno molto importante, in particolare perché arriva dopo la sospensione degli spettacoli dal vivo per il Covid”.

“Una folle giornata”, che in anteprima mondiale si terrà il 5 novembre alle 21 al teatro Guerrieri di piazza Vittorio Veneto, rappresenta una delle produzioni di punta della stagione de La Camerata delle Arti.

Lo spettacolo, bozzetto satirico in un prologo e un atto, conta sul testo e musica del maestro Nicola Hansalik Samale che ne cura anche la direzione e la regia. In scena, insieme a Francesco Zingariello nei panni di Wolfgang Amadeus Mozart e all’Orchestra da Camera di Puglia e Basilicata, ci saranno Michele Antonetti (San Pietro), Saverio Sangiacomo (Giuseppe Verdi), Gianni Maragno (Richard Strauss), Angelo Roberti (Anton Bruckner), Fernando Suglia (Claude Debussy), Marco Bileddo (Gustav Mahler), Erminio Truncellito (Piotr Ilic Ciakowskj) e Saverio Sangiacomo (Johannes Brahms). Gli Angeli sono interpretati da Coro lirico Opera Studio 2.0