“Una bandiera per la Palestina” di 10 metri, in viaggio da Tricarico per dire stop al genocidio!

Parte da Tricarico, su iniziativa dei soci del Circolo Culturale Antonio Infantino , una campagna di sensibilizzazione unica nel suo genere, volta a lanciare un messaggio chiaro e forte: stop al genocidio del popolo palestinese. “Dall’inizio dei bombardamenti su Gaza, -si ricorda in una nota- sono stati uccisi oltre 16.000 bambini innocenti. Di fronte a questa tragedia umanitaria, la Basilicata non può restare in silenzio. Questa campagna vuole essere un segnale forte, una richiesta di giustizia e pace per chi ha perso la vita e per coloro che lottano quotidianamente per sopravvivere.” Il simbolo di questa mobilitazione sarà una bandiera lunga dieci metri, che attraverserà i comuni della Basilicata portando con sé il messaggio di pace e giustizia per un popolo che viene massacrato giorno dopo giorno nella indifferenza e complicità mondiale. “La Torre Saracena di Tricarico, avvolta dai colori della bandiera palestinese, segna l’inizio di questa importante iniziativa che mira a scuotere le coscienze e sensibilizzare l’opinione pubblica… la cui prima tappa sarà domani, 15 settembre, a Grassano -Piazza Purgatorio, ore 9,00. “Tutti i comuni e le associazioni della Basilicata sono invitati -dai promotori- a prendere parte a questa campagna ospitando la bandiera nel proprio territorio. Ogni comune che deciderà di aderire potrà organizzare eventi, incontri e manifestazioni per ribadire con forza lo slogan della campagna: stop al genocidio.” Nella nota si ricorda che: “Sulla Striscia di Gaza, una striscia di terra lunga circa 40 km e larga 10, abitata da oltre due milioni di Palestinesi, l’esercito israeliano ha rovesciato una quantità di bombe equivalente a diverse atomiche, uccidendo oltre quarantamila persone, per la maggior parte civili, colpendo abitazioni, scuole, ospedali, campi profughi, organizzazioni e strutture umanitarie, infrastrutture civili, strutture produttive e campi coltivati.

E’ il risultato della guerra ad Hamas, il Movimento islamico di resistenza palestinese che a ottobre scorso fece oltre mille vittime e duecento ostaggi in gran parte civili nell’attacco terroristico ai kibbutz israeliani; è il legittimo esercizio del diritto di difesa e del diritto di esistenza di Israele, dice il governo israeliano dell’ultradestra sionista e degli ebrei ultraortodossi guidato da Netayahu.

E’ in realtà un genocidio, il sistematico e deliberato tentativo di annientare il popolo palestinese, è la pulizia etnica di un territorio da colonizzare, che si aggiungono a decenni di apartheid entro le mura erette per separarlo e imprigionarlo, diciamo noi.

Chiediamo il cessate il fuoco immediato e duraturo, per portare soccorso ai Palestinesi e liberare gli ostaggi Israeliani. Lo chiediamo alle parti in causa, sulla base delle risoluzioni dell’ONU. Lo chiediamo agli Stati Uniti, all’Unione Europea, al governo italiano, perché interrompano la fornitura di armi e la copertura politico militare di Israele, riconoscano lo Stato Palestinese, applichino le risoluzioni ONU sul ritiro di Israele dai territori palestinesi occupati. Lo chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine, perché sostengano il boicottaggio di istituzioni, banche e imprese che collaborano o fanno affari con l’apparato militare israeliano, si mobilitino contro i crimini di guerra e il terrorismo, contro l’economia di guerra ed il riarmo, per un dialogo che porti alla Giustizia ed alla PACE.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.