Un weekend di grande musica al Teatro Mercadante con Banco del Mutuo Soccorso e Richard Galliano

Il Teatro Mercadante di Altamura si prepara a un fine settimana di grande musica, tra rock progressivo e jazz d’autore. Infatti, come avevamo già riportato in un altro articolo di Franco Martina, Sabato 25 ottobre (ore 21.00) torna una delle band più leggendarie della scena italiana: il Banco del Mutuo Soccorso con il tour “Storie Invisibili”.

Guidato da Vittorio Nocenzi, fondatore e anima del gruppo, il Banco presenta un viaggio sonoro intenso e visionario, in cui le nuove composizioni dialogano con il patrimonio storico della band, simbolo del progressive italiano nel mondo. L’evento rientra nella rassegna “Rock & Jazz”, ideata e diretta da Silvano Picerno. Mentre, Domenica 26 ottobre (ore 19.30) -invece- il palcoscenico del Mercadante accoglierà invece il celebre fisarmonicista francese Richard Galliano, protagonista del concerto “Richard Galliano meets Orchestra della Magna Grecia”.

Un incontro raffinato tra la poesia della fisarmonica e il suono sinfonico, con musiche di Astor Piazzolla e dello stesso Galliano, sotto la direzione del Maestro Domenico Riina.

Il concerto inaugura la Stagione Concertistica 2025/2026, diretta dal Maestro Leonardo Colafelice. Due appuntamenti imperdibili per chi ama la grande musica dal vivo, tra virtuosismo, emozione e passione. Biglietti disponibili al Box Office del Teatro Mercadante (via dei Mille, 159 – Altamura) e sul circuito Vivaticket.

