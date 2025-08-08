Un vortice di passioni nello spettacolo di Anna Terlimbacco al Castello

E la corte del castello del Malconsiglio di Miglionico ha confermato la voglia di una musicista, ma artista a tutto tondo, con tanta voglia di cercare, di migliorarsi unendo ‘’idealmente’’ e trasferendola in uno spettacolo dalle tante sfaccettature la passione per musica, parole, note, danza, scenografia e atmosfere che legano il Mediterraneo e le Americhe. E così è stato nella serata di giovedì 7 agosto, https://giornalemio.it/eventi/pelle-parole-e-amore-per-il-concerto-spettacolo-di-anna/ , alla presenza di un pubblico attento, venuto anche da altri centri, che ha sottolineato con applausi e a volte con l’accompagnamento dei brani, soprattutto quelli di musica leggera,le diverse fasi dello spettacolo. E Anna, A come anima, amicizia, amore, non ha deluso e si è esaltata con un repertorio che ha spaziato dalle arie (un’altra A) classiche a quelle moderne, con gli intermezzi di tango che sono tanta parte della sua storia. L’artista non ha trascurato davvero nulla, perfezionista come è: dai dialoghi fuori campo tra un Lui e una Lei ai passi di danza, ai costumi dove il nero si è aperto via via ai colori dei fiori, alle considerazioni sulle declinazioni dell’amore intrise di gelosia, ritorni, addii, voglia di ricominciare e impegno a non lasciarsi mai. Testimone di questo lungo declinare che Anna ha evidenziato guardando il pubblico negli occhi e strizzandolo alla Luna, quella voglia di amare e di essere amata segnata dalle tante A…che battono all’uniscono nell’anima e nel cuore. Un messaggio profondo, preciso, che abbiamo seguito per gran parte del concerto, che ha fatto compiere a tanti – grazie anche alle sonorità della band, ai giochi di luci e ai virtuosismi dei ballerini- una notte da atmosfere di sogni e sensazioni. A firmarla Anna, con tanti progetti per il futuro.

