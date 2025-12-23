Un riff di chitarra e ‘AD’’ accende l’amore che brucia

Prima di ascoltare il nuovo singolo che impazza sui social ‘’ L’amore che mi brucia’’ https://youtu.be/upQfl1ykx0Y?si=EFvR3JsrInvP3NjC è doverosa la traduzione dell’acronimo AD, che sta per Antonio Donatello De Nicola, un giovane musicista lucano che si sta segnalando per originalità e passione. Sonorità e accordi che ricordano grandi gruppi del passato come Deep Purple, Led Zeppelin, Dire Straits e le esperienze del cantautorato italiano, con l’aggiunta di quella caratteristica tutta lucana di guardarsi dentro e di cogliere quanto di positivo viene dalla scansione dei colori dell’arcobaleno per un viaggio tra passioni, voglia di raccontare e di stimolare risposte dagli altri. E “L’amore che mi brucia” – ci racconta Antonio Donatello -è il mio nuovo singolo . Parla di una relazione in cui uno dei partner si dimostra emotivamente indisponibile nei confronti dell’altro, lasciandolo in uno stato di confusione e di continua tensione interiore verso una vita di coppia sana ed appagante’’. E Donatello che chiede a una Lei con insistenza ‘’Dammi l’amore che mi spetta…E ora che fai scappi via dal mio mondo? ‘’conferma che tenacia e passione sanno come far leva sull’amore. Occorre avere pazienza e magari l’ultima nota è quella che apre le porte dell’anima e del cuore. E a bruciare sarà l’amore per due. Un singolo che prelude, glielo auguriamo, a un cd o una vinile a 33 giri, e magari a un tour. Te lo auguriamo, Antonio Donatello. La stoffa c’è, come si suol dire, e poi puoi contare su collaboratori che hanno dato i colori giusta alla tua musica. Parliamo del videoclip , realizzato da ‪Giovanni Mecca (riprese e montaggio), Angelica Zotta (nel ruolo di co-protagonista) e Rossella Oppido (come comparsa).

