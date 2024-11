Un monumento a Matera per i Caduti dei Vigili del Fuoco

Sarà inaugurato il prossimo 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, un monumento a ricordo di quanti sono caduti nell’adempimento del proprio dovere. E per il comando provinciale di Matera e la comunità locale il ricordo va a tre vigili . Sono ”Nicola Lasalata e Giuseppe Martino che il 17 luglio scorso hanno perso la vita tragicamente mentre erano in servizio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in contrada Cozzuolo, nonché del CS Giuseppe Giglio, affinché la cittadinanza tutta possa ricordare coloro che con azioni eroiche ed estrema dedizione al lavoro hanno dato onore e prestigio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, offrendo finanche la propria vita”.E’ quanto riporta nell’albo pretorio la delibera commissariale con potere di giunta al Comune di Matera, N. 43/2024 del 26/11/2024 https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/204974 che prevede una compartecipazione alle spese di realizzazione del manufatto scultoreo. Il monumento sorgerà nell’aiuola spartitraffico situata tra via Timmari e via Giuseppe De Robertis a pochi metri dalla Caserma del comando provinciale. L’esecuzione dell’opera è stata affidata a Progetto Arte snc.