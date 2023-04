Un mondo Street…con il Wallride festival

Musica, arte, ma anche sport e altro ancora per la quinta edizione del festival di Street Culture che dal 16 aprile al 3 settembre coinvolgerà con una serie di eventi Altamura, Matera e Gravina. Gli organizzatori, come riporta il comunicato, hanno fatto le cose per bene – dopo la pausa forzata dalla pandemia di virus a corona- per riproporre un appuntamento aperto agli appassionati della cultura di strada e a quanti hanno voglia di riprendere a confrontarsi con gli altri. Mettendo da parte la alienante e poco creativa dimensione sociale. Basta abbattere una parete. Wallride è anche questo, per i patiti di anglicismi e per quanti non sanno cosa significhi. Prendete nota e passaparola

TORNA IL WALLRIDE FESTIVAL

Torna con la quinta edizione il più importante festival di Street Culture pugliese con sei appuntamenti tra Altamura, Matera e Gravina.

Dal 16 aprile al 3 settembre 2023, con sei appuntamenti tra Altamura, Matera e per la prima volta nella storia della città, anche a Gravina, ritorna il Wallride Festival con la quinta edizione. Dopo due anni di stop dovuti al Covid 19, il Festival ritorna con una nuova veste grafica, con un parterre di ospiti ricco ed eclettico, proveniente da diverse latitudini geografiche regionali e nazionali.

Protagonista indiscussa dei sei appuntamenti è la Street Culture in tutte le sue forme: street art, musica, graffiti, freestyle, breakdance, rap freestyle, djing, bouldering, basket 3×3, parkour, e tutti gli artisti coinvolti dai musicisti, agli skaters e ai writers.

Nato nel 2015 come una semplice due giorni in cui dare spazio alle culture giovanili underground, ad oggi il Wallride Festival si presenta, a livello nazionale, come uno dei più importanti festival di Street Culture del sud Italia.

Negli anni a prendere parte agli eventi sono stati in tantissimi. Nella quarta edizione del 2019, il numero di presenze ha superato le 6.000 persone, abbracciando un target variegato compreso tra i 12 ai 45 anni, grazie anche alla presenza di ospiti di calibro internazionale.

Fulcro dell’organizzazione è l’ASD Sk8ong Team supportata da un team di giovani professionisti e artisti, creativi, professionisti e atleti (anche minorenni), che hanno permesso al Festival di crescere sempre di più, colmando in parte il gap culturale verso la street art presente sul territorio. Per questa quinta edizione, a supportare il Festival, però, saranno anche altre realtà culturali di rilievo del territorio: Liberfestival APS, APS Earthbeat, Mondo Beat Ass. Culturale, Associazione Link e Mater Hub.

“Per noi si tratta di una filosofia di vita -affermano gli organizzatori- un modo per esprimersi creativamente con entusiasmo e grinta. L’obiettivo è promuovere la street culture nel territorio dell’Alta Murgia, come strumento di espressione del potenziale creativo dei giovani, attraverso la realizzazione di eventi in sinergia con le altre realtà territoriali e la creazione di attività ad impatto culturale continuativo”.

L’edizione 2023 rappresenta, dopo due anni di stop forzato, il passaggio alla fase matura del progetto. Forti dell’esperienza acquisita nel corso degli anni, consapevoli dell’importanza di riportare sul territorio dell’Alta Murgia un evento così composito, il Wallride Festival desidera creare un maggiore impatto culturale sul territorio e la quinta edizione ne è la conferma.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti della quinta edizione del Wallride Festival:

● Domenica 16 Aprile, Altamura – P.zza Don Tonino Bello – ‘’Outline Jam’’.

● Sabato 6 Maggio, Matera – Quartiere Spine Bianche – “Outline Jam Matera”.

● Domenica 21 maggio, Altamura – Museo Nazionale Archeologico “Outline Jam C.R.E.W. ’’, evento in collaborazione con l’associazione Link.

● Domenica 25 Giugno, Gravina in Puglia – per la prima volta- “Outline Jam Gravina”. In collaborazione con l’associazione culturale Mondo Beat e Officine Culturali “Peppino Impastato”.

● Domenica 2 luglio, Altamura – Lamalunga ‘’Jurassic Ride’’, evento in collaborazione con High Wall ASD, CARS, PAF, Liberfestival APS, Earthbeat Aps.

● Sabato 2 e domenica 3 settembre Altamura – Stadio Altamura, ‘’Wallride Festival V’’ evento in collaborazione con Liberfestival APS, PAF, Earthbeat, Mondo Beat. Super ospite dell’evento il Rapper Nitro in concerto live + altri guests che saranno annunciati nelle prossime settimane.

