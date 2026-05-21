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Un libro, la Repubblica e 80 anni di voto alle donne

Franco Martina
Di Franco Martina

Le conquiste vanno difese,come il voto alle donne, insieme alla nostra Costituzione nata dalla Resistenza, che quest’anno compie 80 anni. Lo ricordiamo a tanti ”smemorati” di governo che mal digeriscono quello che l’Italia realizzò a prezzo di tanti sacrifici, della vita di donne e uomini, ignorando o narrando di una altra versione della storia che ha visto il fascismo perdere sul campo. La presentazione del libro ” 1946-1948. Nascita di una Repubblica” Edizioni Radici Future di Pasquale Martino, presidente emerito dell’Anpi della provincia di Bari, ad Altamura, venerdì 22 maggio alle 18.30 presso la sala consiliare comunale è l’occasione per ricordare che il ”25 aprile…è sempre!” Proprio come il programma di iniziative che lega la giornata della Liberazione,la festa del lavoro e dei lavoratori e quella della Repubblica. L’autore dialogherà con Nunzia Cacciapaglia, docente di storia e filosofia al liceo Cagnazzi di Altamura. La serata sarà introdotta dai saluti del sindaco Vitantonio Petronella e dal presidente della sezione Anpi di Altamura Lucia Perrone

DESCRIZIONE DEL LIBRO
Il triennio che vide la nascita della Repubblica, l’Assemblea costituente, l’elezione del primo parlamento repubblicano: in queste pagine si raccontano l’Italia del dopoguerra, prostrata e povera, le difficili speranze dei partigiani, dei contadini e degli operai, le nuove lotte sindacali, il protagonismo delle donne, il fervore della cultura. Con un occhio alla questione meridionale faticosamente ritrovata. E ancora: la ricostruzione, l’epurazione, l’amnistia; il compromesso della Resistenza antifascista messo a troppo dura prova all’alba della guerra fredda; l’intelligenza, la fermezza, i drammatici dilemmi di leader politici di non comune statura. Un rapido affresco per conoscere – o rammentare a noi stessi – che cosa e chi eravamo ottanta anni fa quando un’Italia diversa e sempre uguale si sollevò dalle macerie della guerra nazifascista.

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