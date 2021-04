Un tempo era la peste che flagellava il mondo di sofferenze e di speranza. Accadeva all’epoca di Francesco, quel poverello di Assisi, che non esitò a lasciare i beni terreni per predicare umiltà, povertà, solidarietà, concretezza. Un messaggio attuale, con l’epidemia da coronavirus, tra tante incertezze sul piano sanitario ed economico che ha in quel pensiero e nella peregrinatio di una reliquia, il lembo del suo saio, che sarà a Matera dal 27 al 29 aprile nella Chiesa di Cristo Re in via Gramsci. Un evento che rientra nell’VIII centenario del “Capitolo delle Stuoie” che unì i santi Francesco e Antonio.

Parrocchia di Cristo Re Dal 27 al 29 Aprile Peregrinatio della reliquia di San Francesco di Assisi

Dal 27 al 29 Aprile 2021 la Parrocchia di Cristo Re nella città di Matera ospiterà la Peregrinatio della reliquia di San Francesco di Assisi. La reliquia è un pezzo di stoffa del mantello appartenuto al Poverello d’Assisi che i Padri custodiscono nella Porziuncola, la piccola chiesa situata all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, annoverata tra i luoghi francescani più importanti e carichi di spiritualità.

La preziosa reliquia sta peregrinando in occasione dell’VIII centenario del “Capitolo delle Stuoie” così chiamato in quanto essendo il terreno che circondava Santa Maria degli Angeli paludoso, per poter essere utilizzato come luogo di incontro dei fedeli e di preghiera venne ricoperto di stuoie.

Il Capitolo delle Stuoie fu anche il luogo in cui per la prima volta si incontrarono San Francesco e Sant’Antonio nel 1221.

Ricco il programma della due giorni:

Martedi 27 Aprile

FRANCESCO , VOLTO DI CRISTO POVERO E CROCIFISSO

Ore 16:00 Accoglienza della Reliquia al Santuario della Palomba

Ore 17:15 Recita della Corona Francescana

Ore 18:00 Santa Messa

Ore 19:15 Accoglienza della Reliquia sul sagrato della Parrocchia di Cristo Re e intronizzazione

della Reliquia

Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica e accensione della lampada votiva davanti a San Francesco da

parte del sindaco

Preghiera personale davanti alla Reliquia fino alle 21:30

Mercoledi 28 aprile

FRANCESCO, UOMO DI CASA

Ore 8:30 Lodi Mattutine – preghiera silenziosa davanti alla Reliquia

Ore 12:00 Ora Media

Ore 16:00 Ufficio delle Letture

Ore 18:15 Recita della Corona Francescana

Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica e atto di affidamento della Città di Matera a San Francesco d’

Assisi

Ore 20:00 Musica in parole “ Amore che tanto ardi e mai ti estingui”, a cura del Maestro Michele

Cataldo e del – Maestro Mirta Pastore

Giovedi 29 Aprile

FRANCESCO, UOMO DI CARITA’

Ore 8:30 Lodi Mattutine e preghiera silenziosa davanti alla Reliquia

Ore 12:00 Celebrazione dell’Ora Media

Ore 15:30 Corona Francescana e Saluto alla Reliquia che partirà per Capurso