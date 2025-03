Un giorno verrà… con Martin Jacobsen quartet al Rosetta jazz club

Non finirà mai di stupire il Rosetta jazz club di Matera che, domenica 16 marzo,alle 19.30, avrà in concerto il sassofonista Martin Jacobsen in quartetto con Dino Plasmati alla chitarra, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria. Per gli appassionati è l’occasione per vedere sul palco artisti di esperienza, che con un accordo sanno sviluppare, improvvisare e conquistare un pubblico attento e appassionato.



COMUNICATO STAMPA – Matera, Martin Jacobsen 4tet “A day will come” al Rosetta Jazz Club

Una prima volta d’eccezione per il principale club jazz della Città dei Sassi, pronto a vivere una serata sensazionale. Domenica 16 marzo, alle ore 19:30, il palco del Rosetta Jazz Club ospita il sassofonista danese Martin Jacobsen – artista dalla considerevole caratura narrativa e ad una ritmica generosissima – con il suo quartetto per un’esperienza unica, coinvolgente ed originale che lascerà il segno.

Nato a Copenhagen, Martin Jacobsen ha fatto di Parigi la sua base dal 1995 prima di dividere il suo tempo tra l’Italia e la Corea del Sud dal 2016. Sassofonista di considerevole esperienza, egli ha iniziato a suonare il sax tenore a 19 anni per poi esibirsi, negli anni, in oltre venticinque Paesi per diversi festival di significativo prestigio.

Nella sua rilevante carriera, emerge un rapporto particolarmente speciale con il suo strumento.

Nel 2017, infatti, l’artista ha contratto la PACNS (Angiite Primaria del Sistema Nervoso Centrale), una forma rara di vasculite di causa sconosciuta che colpisce il tessuto cerebrale, tanto da provocargli problemi di linguaggio, mancanza di coordinazione, tremori e paralisi parziale. Dopo uno stop forzato di un anno e mezzo, Jacobsen ha avuto bisogno di altri 18 mesi per tornare a suonare e arrivare, oggi, ad essere un sassofonista apprezzato in tutto il mondo. Una splendida storia che caratterizza questo straordinario musicista che, in tutti i suoi live, comunica in maniera magica il suo desiderio di fare musica.



Con oltre venticinque anni di esperienza nell’insegnamento, Martin Jacobsen è stato frequentemente invitato a tenere seminari su improvvisazione jazz e tecnica del saxofono in Francia, Italia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Indonesia, Mongolia, Vietnam e Mozambico, ed è stato docente in scuole di musica sia a Parigi che a Copenaghen.

In questa tappa materana, ad accompagnare Martin Jacobsen ci saranno Dino Plasmati alla chitarra, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria.



«Siamo orgogliosi di accogliere uno dei sassofonisti più importanti della scena europea. Non vediamo l’ora di perderci in questo ennesimo viaggio che sono certo toccherà le anime di tutti noi. Una fantastica serata da condividere con il nostro meraviglioso pubblico, voglioso di ascoltare un repertorio di altissimo livello», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.