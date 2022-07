Un Amaro che allunga la vita…

Appena abbiamo visto la locandina e letto la nota dell’Amaro Lucano ci ha colpito la voglia di sorriderci sù e di brindare alla salute, nonostante l’argomento inviti a fare gli scongiuri. ” Sì…ma il più tardi possibile” è il commento ricorrente, quando si parla del trapasso o di eventi luttuosi. Ma vita e morte sono concatenati ed è bene affrontarle con il piglio di sempre. Così la bottiglia di Amaro Lucano, presentata in una custodia a forma di bara, e lo slogan ” Cossa vuoi di più oltre alla Vita?” per l’inaugurazione a Potenza della prima filiale lucana della funeral services Taffo (della quale abbiamo notato la pubblicità scherzosa a Roma) ci ha indotto a sorridere e ad apprezzare l’efficacia della comunicazione legata all’evento. Pubblicità? Quella dipenderà dal rapporto con la potenziale clientela. E poi non dimentichiamolo la vita si beve a sorsi…

IL COMUNICATO STAMPA

Taffo arriva in Basilicata:

Amaro Lucano è partner ufficiale dell’evento inaugurale

Sabato 23 luglio, ore 18

Piazza A. Pierro 8, Potenza

Pisticci, 21 luglio 2022

Tutto è pronto per l’atteso arrivo di Taffo in Basilicata, la storica impresa di funeral service diventata famosa per le loro campagne scherzose e irriverenti che hanno cambiato il modo di comunicare del settore delle pompe funebre. Lo stesso sarcasmo e ironia che contraddistingue anche la comunicazione – soprattutto digital – di Lucano 1894, che ha scelto di essere al fianco dell’azienda romana e celebrare insieme la nuova apertura su territorio lucano.

Sabato 23 luglio, dalle ore 18 verrà inaugurata la prima sede Taffo di Potenza (Piazza A. Pierro, 8) e Amaro Lucano è partner della manifestazione. Durante la serata sarà infatti possibile degustare i 3 cocktail a base di Amaro Lucano (Lucano e Chinotto oppure Lucano e Tonica), e Lucano Zero Zero il nuovo drink realizzato con l’ultima novità zero alcool in casa Lucano, Lucano Amaro Zero, realizzati per l’occasione dal barman del museo Essenza Lucano, Leonardo Rizzi. Tutti i presenti saranno, inoltre, omaggiati di una delle particolari spillette Amaro Lucano.

Amaro Zero conserva la storia e i sapori del celebre Amaro Lucano senza la sua componente alcolica, realizzato secondo l’antica ricetta del Cavalier Pasquale Vena. Il sapore riprende i tipici profumi mediterranei del mirto, del rosmarino e degli agrumi per fondersi insieme al delicato sentore di camomilla. Dal colore delicatamente aranciato, mantiene intatte le caratteristiche del classico amaro grazie all’utilizzo delle stesse erbe aromatiche che compongono Amaro Lucano e Amaro Lucano Anniversario. Il risultato finale è un gusto intenso e amaricante, che ricorda le gradevoli note agrumate e floreali tipiche dell’Amaro Lucano.

