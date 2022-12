Ultimo concerto della rassegna Le Voci del Jazz con il MAX IONATA DANISH TRIO

Il 10 dicembre, ore 21,00, presso il Cinema IL PICCOLO a Matera, ci sarà l’ultimo concerto della rassegna Le Voci del Jazz, organizzata dall’Associazione Jazzistica Materana MIFAJAZZ, sotto la direzione artistica del chitarrista Dino Plasmati.

“Dopo i primi due concerti -si legge in una nota- di grande qualità, Mag Trio e Meridiana Group, entrambe le formazioni hanno presentato i loro progetti discografici, è la volta del MAX IONATA DANISH TRIO. La formazione vede: Max Ionata al Sax Tenore, Jesper Bodilsen al Contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla Batteria.

Questo trio nasce musicalmente nello storico locale di Copenaghen “Jazzhus Montmartre” in occasione di una serie di concerti nei quali Max Ionata era stato invitato per celebrare il grande Dexter Gordon a cui lo stesso jazz club è dedicato.

La forte intesa scaturita dall’incontro tra Max e i due musicisti Danesi ha fatto sì che nascesse un progetto molto attivo in tutta la scena europea, che affonda le radici nel jazz più puro mantenendo un sound assolutamente moderno con un repertorio ricco di brani originali e non.

La rassegna Le Voci del Jazz continuerà con una 2^ tranche a partire dal 7 gennaio con il concerto del grande chitarrista italiano Umberto Fiorentino affiancato dal chitarrista lucano apprezzato a livello internazionale Dino Plasmati, con Vittorio Palmisano al piano e Alessandro Napolitano alla batteria.”

INFO e PRENOTAZIONI:

-Cinema Il Piccolo

-mail: mifajazz09@gmail.com