Uisp Matera: per il “Vivicittà” 2025, l’appuntamento è per domenica 6 aprile

“Anche a Matera è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’entusiasmante manifestazione UISP. Torna, infatti, l’appuntamento con la “corsa più grande del mondo” proposta da UISP in tante città italiane, da Nord a Sud, per porre l’attenzione verso temi fondamentali che comprendono la pace, i diritti umani, l’Europa, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli. In tal senso, il Comitato Territoriale Uisp di Matera -con una nota- presenta il “Vivicittà 2025”, in programma domenica 6 aprile con il fine di abbracciare tutti e tutte in un’unica originale formula: si partirà alle ore 10:30 da piazza San Pietro Caveoso per la camminata ludico-motoria su un tracciato di 3,5 km che si sviluppa nei Sassi e tra le vie del centro storico. È possibile pre-iscriversi all’evento con un costo di 6 € raggiungendo la sede Uisp Matera in via Ettore Maiorana 82 oppure telefonando al numero 0835334076. La sede Uisp è aperta da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Le iscrizioni si effettueranno anche domenica 6 aprile in piazza San Pietro Caveoso, a partire dalle ore 9:00, con il costo di 9 €. La quota di iscrizione per gli over 65 è di 4 €, mentre sono presenti agevolazioni per le famiglie, al fine di incentivare la loro presenza, con il pacchetto “family” costituito da 3 persone al costo di 12€ o da 4 persone al costo di 16€. Inoltre, come consuetudine, Uisp dedica una significativa attenzione al mondo scuola prevedendo un’agevolazione per le iscrizioni provenienti dagli istituti scolastici tramite l’omaggio di materiale sportivo.

L’evento è patrocinato del Comune di Matera.”

«Vivicittà è messaggera di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. Questo è il valore sociale dello sport al quale intendiamo dare significato e per cui ci spendiamo ogni giorno. Anche quest’anno, sono certo che la comunità materana non farà mancare il suo supporto regalandosi una splendida giornata all’insegna dello sport per tutti. Così, anche dalla città dei Sassi, saremo in tanti a ribadire la tutela dei diritti lanciando soprattutto una richiesta di pace alla luce delle troppe guerre che, purtroppo, caratterizzano questa difficile fase storica», dichiara il presidente del Comitato Territoriale Uisp d Matera, Michele Di Gioia.