Uisp Basilicata celebra la Festa della Liberazione con un doppio evento

“Il Comitato Regionale Uisp di Basilicata scende in campo con un doppio evento in vista della festività del 25 aprile, Festa della Liberazione.” Alla faccia della sobrietà, verrebbe da dire, considerato che “two is meglio di one” -come recitava una nota reclame- per ricordare questi 80 anni che ci separano da quella data speciale che ci ha regalato la democrazia e la libertà dopo il buio della dittatura fascista.

“Il primo appuntamento -si legge nella nota- si tiene ad Oppido Lucano (Potenza) e riguarda la VIII edizione della “Marathon Mtb Race”, in programma venerdì 25 aprile, alle ore 09:30, nell’ambito del Campionato Granfondo BicinPuglia&Basilicata. Proposta da Uisp, in collaborazione con l’Asd Cicloamatori Oppiso Lucano, la gara rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della mountain bike: un evento che esalta il binomio sport e natura, il cui percorso si estende per 43 km con un dislivello totale di 1350 metri. Gli atleti saranno immersi in una cornice naturale mozzafiato, con sentieri che sfidano le loro abilità e resistenza.

Il secondo appuntamento è in provincia materana. Infatti, domenica 27 aprile, alle ore 09:00, si svolge la III edizione del Memorial Sanseverino a Tricarico (Matera). Si tratta di una competizione avvincente che include un percorso in fuoristrada con moto da Enduro, lungo circa 65 km tra colline, montagne, prati e sterrati. Quindi, un meraviglioso momento di sport e aggregazione, che accoglie partecipanti da tutto il Mezzogiorno, oltre che appassionati da Umbria e Emilia Romagna.”

«Uisp Basilicata risponde presenta e partecipa con grande entusiasmo – dichiara Giuseppe Pecora, presidente del Comitato Regionale Uisp di Basilicata – agli eventi organizzati per la Festa della Liberazione, ma non solo. Democrazia, antifascismo, pace e libertà sono valori fondamentali che fanno parte del dna dell’associazione dello sport sociale e per tutti. Il 2025 è, inoltre, una ricorrenza speciale perchè ricorre l’ottantesimo anniversario della Liberazione, che l’Uisp si appresta a celebrare in tutta Italia con iniziative sportive ed eventi, Basilicata compresa. Pertanto, vivremo queste due giornate all’insegna dello stare insieme senza dimenticare i valori fondamentali della nostra vita».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.