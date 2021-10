Sarà Uccio De Santis l’ospite sabato del mercato di Campagna amica a Matera. L’attore, comico e cabarettista pugliese visiterà la struttura nel suo secondo giorno di riapertura, tra i numerosi stand che ogni fine settimana propongono il meglio dei prodotti agroalimentari lucani e a km zero di stagione, selezionati con cura, freschi e di origine controllata e garantita. Il re delle barzellette, reduce dalle riprese dei cortometraggi della nuova serie di “Mudù”, non si risparmierà per foto e selfies.

“ Con la presenza di Uccio De Santis – spiega il presidente provinciale della Coldiretti, Gianfranco Romano – vogliamo confermare l’attenzione della confederazione agricola per il mercato coperto della Città dei Sassi. Nelle prossime settimane punteremo ad arricchire l’offerta dei prodotti agroalimentari , soprattutto in vista delle festività natalizie. Ma non solo, oltre a dedicarci alla vendita, nel mercato continueremo ad organizzare iniziative, come quella di sabato, feste a tema dedicate alla stagionalità, attività di fattoria didattica per scuole e famiglie dove i bambini possono giocare e imparare la campagna, i ritmi della natura, il rispetto dell’ambiente” .