Uagliò. A Casa Cava, il 24 e 25 giugno, torna il grande blues del Sibc 2023

Appuntatevelo dove vi pare ma l’appuntamento del 24 e 25 giugno con il Sibc , a Matera, in Casa cava in quell’auditorium naturale che lega suoni, atmosfere, amicizie e voglia di fare e ascoltare tanta buona musica blues, è di quelli da non perdere. Merito di due appassionati, capatost, che hanno tanta voglia di far bene e di esibirsi (ci mancherebbe) come Rosario Claps, Donato Corbo e altri amici che hanno messo a punto l’edizione 2023 del South italy Blues Connection (Sibc). E a scorrere i nomi dei gruppi che si esibiranno tra sabato e domenica fino a tardi c’è di che spellarsi le mani. Alcuni sono delle vecchie conoscenze, magari con qualche capello bianco in più o persi del tutto, con qualche etto in più ai fianchi, ma la mano e la verve sono rimasti intatti. E poi ritorni e nuovi arrivi. Del resto il Sibc è una grande famiglia,che consente a tanti, provenienti da varie realtà e regioni di esibirsi e di fare rete con altri festival. Una bella vetrina che fa tanto turismo per Matera e per la Basilicata,lungo i fiumi del blues dal Mississipi( citarli) ai cinque fiumi (quest’anno in piena) della nostra regione. Il resto lo trovate sui siti social del Sibc https://www.southitalybluesconnection.it/. Passate parola e, mi raccomando, come ricorda Rosario… sostenete l’evento acquistando anche la maglietta.



dal sito web del Sibc

IL CONTESTO

South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione, promosso dall’Associazione Musicale Blue Cat Blues.

Il SIBC, nello specifico, è un incontro NAZIONALE di musicisti professionisti e non, aderenti al genere musicale del BLUES. L’incontro si tiene presso CASA CAVA, nella Città di Matera, antica Capitale della Cultura Contadina che ben si dispone ad accogliere un incontro di musica Blues.

L’incontro consiste nel richiamare circa 70 fra i più importanti gruppi Blues d’Italia e di concentrare la loro esibizione, in due giorni con concerti no-stop dalle 15:30 alle 23:00 circa, mettendo a confronto le esperienze musicali e di formazione di tutti i partecipanti.

Il progetto si svolgerà nel contesto paesaggistico, storico-culturale dei Sassi di Matera e del prospiciente territorio della Murgia Materana, già assunto Patrimonio Mondiale Unesco.



SABATO 24 GIUGNO

15:30 – Coperniblues

15:45 – elPedro

16:15 – April Fools

16:30 – Eugenio Greco & New Mississippi

16:45 – Henry & The Screamers

17:00 – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band

17:15 – D’Alessandro Band

17:30 – Whisky a Go-Go Blues Band

17:45 – Lucille band

18:00 – Zi Rock and his little toys

18:15 – The Mega Blues Explosion

18:45 – Mustang

19:00 – Blues Indelebile Band

19:15 – Bj & Bluesy Guys

19:30 – Capatosta

19:45 – Walking Trees

20:00 – Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers

20:15 – Angel’s Eyes Spiritual Project

20:30 – Dago Red

DOMENICA 25 GIUGNO

15:30 – Luigi Mitola Duo

15:45 – The Blues Deluxe Band

16:00 – South Blues Band

16:15 – Speaker blues band

16:30 – ErnyDoc Acoustic Blues

16:45 – Sunny Electro Whisper

17:00 – SavoiaBrothers

17:15 – Shake For Blues

17:30 – Ella&Friends

17:45 – Sara Facciolo

18:00 – Iknusa blues band

18:15 – Jhonny Blue Band

18:30 – Adriano Degli Esposti Band

18:45 – Excaliblues

19:00 – Louisiana Gamblers

19:15 – KatyLadyBlues

19:30 – Sara Corbò D-Mansion

19:45 – Marco Bartoccioni Band

20:00 – Fabi’s Blues Band

20:15 – The Blues Queen



Di Tutto un Blues – Dino’s Blues Band – Coperniblues – elPedro – April Fools – Eugenio Greco & New Mississippi – Henry & The Screamers – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band – D’Alessandro Band – Whisky a Go~Go Blues Band – Lucille band – Zi Rock and his little toys – The Mega Blues Explosion – Mustang – Blues Indelebile Band – Bj & Bluesy Guys – Capatosta – Walking Trees – Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers – Angel’s Eyes Spiritual Project – Dago Red – Luigi Mitola Duo – The Blues Deluxe Band – South Blues Band – Speaker blues band – ErnyDoc Acoustic Blues – Sunny Electro Whisper – SavoiaBrothers – Shake For Blues – Ella&Friends – Sara Facciolo – Iknusa blues band – Jhonny Blue Band – Adriano Degli Esposti Band – Excaliblues – Louisiana Gamblers – KatyLadyBlues – Sara Corbò D~Mansion – Marco Bartoccioni Band – Fabi’s Blues Band – The Blues Queen

FESTIVAL BLUES AFFILIATI

I DIRETTORI ARTISTICI dei Festival Blues Affiliati saranno presenti al SIBC per promuovere le proprie iniziative e selezionare gli ARTISTI presenti al SIBC!

MACCHIA BLUES FESTIVAL

Molise

BLUES IN TOWN

Basilicata

JOE’S BLUES FESTIVAL

Molise

FESTIVAL BLUES CITTÀ DI BRINDISI

Puglia

CASTEL LAGOPESOLE BLUES FESTIVAL

Basilicata

SEPINO BLUES FESTIVAL

Molise

ATRI INTERNATIONAL BLUES FESTIVAL

Abruzzo

BITONTO BLUES FESTIVAL

Puglia

TROPEA BLUES

Calabria

ALTOMONTE BLUES NIGHT

Calabria

BARONISSI BLUES FESTIVAL

Campania

DOGANA BLUES

Campania

