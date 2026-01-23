U Quarnvel? A Matar stè…appriss a Ergghiò!

Se non l’avete capito lo abbiamo scritto nel titolo in dialetto materano e se ci fosse un organo di informazione che comunicasse nella lingua degli abitanti dei rioni Sassi l’allegria, la uascazz, risalirebbe già dai vicinati al piano, dai quartieri ai borghi. Ci ha pensato l’associazione Ergghiò a ricordarcelo, in maniera spontanea come sempre, mettendo mano a l’arianett (l’organetto), chitarra, tamburello e la voce intonata dell’allegra brigata du Chiancone… Animatore a parte all’associazione sono già pronti con un programma affisso in locandina e con un post sulla pagina social che invita i miscredenti a battersi il petto per un ”mea culpa” e a strapparsi il crine. Cavallo, mulo o asino non fa differenza. Anzi. Si comincia il 28 gennaio con una matinée allegra e si continua con la figura di ”Nardandenj” (LeonardAntonio), passando per il matrimonio du zit e de la zit , con una puntatina a Montescaglioso con una sfilata dei pastori, per finire alle chiusura del martedì grasso del 17 febbraio, con i funerarli di quel pupazzo…di Nardandenj. Poi è Quaresima, annunciato dal raglio d’asino di Ergghiò…

IL POST

Il Carnevale a Matera non esiste! 😱

Questo è quello che spesso ci sentiamo dire, da chi ignora la propria tradizione o cerca di screditarla in tutti i modi, ma a noi poco interessa perchè effettivamente ci piace stare sempre in festa e per farlo abbiamo stilato il “Calendario del Carnevale di Ergghiò” :

🔴Matinate

🔴Laboratori

🔴Uascezze

Seguici per vivere la tradizione di un vero carnevale materano!❤️

