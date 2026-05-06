U’ Puen nest è stata una festa di comunità. E Altamura inforna anche per Federicus…

E’ stata unn altro successo di partecipazione, adesione e di apprezzamenti anche dai turisti che hanno apprezzato pane e altri prodotti da forno con la benedizione di Sant’Irene protettrice dei panificatori e di tutto quelle figure legate alla filiera della panificazione. Comune e operatori soddisfatti e sono venuti spunti, da quanto abbiamo appreso, per migliorare la proposta della festa. Del resto il re della tavola non potrà che finire su quella regale dell’Imperatore Federicus a settembre. Una sfornata a corona? Perché no? L’attendiamo



Comunicato.

Bilancio positivo per la festa di comunità dedicata al pane (“U Puén nest”).

Bella e festosa, con tanti bambini, la partecipazione alla terza edizione di “U Puén nest”, voluta dall’Amministrazione comunale e coordinata dall’Assessorato al commercio e alle attività produttive per rivitalizzare il centro storico nei giorni che hanno preceduto la festa patronale di Sant’Irene del 5 maggio. Attraverso il “pane nostro” un racconto fatto di cultura, gusto e identità. “Nostro” come tradizione che si rinnova.

Laboratori, mostre, esposizioni, stand e momenti musicali hanno caratterizzato le giornate del 3 e del 4 maggio nel centro storico. Si è rinnovata la collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane DOP di Altamura, con l’Associazione Panificatori Altamura (Apa), le scuole, le associazioni, ecc.

Un evento che ha celebrato l’alimento principe non solo come prodotto d’eccellenza ma come simbolo identitario, culturale e comunitario. Il pane come cibo, con degustazioni di bruschette e altre preparazioni (con il gradimento di cittadini e turisti). Il pane come trasferimento del sapere, dalle signore del Centro polivalente per anziani e dai mastri panificatori alle alunne e agli alunni delle scuole di Altamura: impastare, modellare, cuocere. Il pane come un’installazione urbana: una grande fetta di polistirolo e cartapesta da ammirare o da attraversare.



A conclusione della manifestazione, il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso dichiarano: <>.

La manifestazione si è svolta nelle piazze Repubblica e Municipio, nel corso Federico II di Svevia e nei luoghi che sono stati rigenerati con il programma “In-Claustro” – Valorizzazione di vie, claustri e piazze del centro storico. Intervento zona via Laudati” (PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 Piani urbani integrati).