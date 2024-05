“U’ Puen Nest’’ e Altamura continua a sfornare il pane quotidiano

Tre giorni di incontri, tra forme di pane sfornate dalle centinaia di forni cittadini da gustare negli stand allestiti da domani 3 maggio in piazza Duomo, ad Altamura. Accanto a briciole di musica e fette …di progetti che fanno tanta economia, in occasione della Festa di Sant’Irene protettrice dalla calamità. E la cosa è comprensibile anche tra i panificatori, visti gli effetti che una scintilla di fuoco può provocare. Il fuoco serve a far cuocere pane e tutta la filiera dei prodotti da forno: dalle focacce ai biscotti. Ne sapremo di più, domani sera, con l’avvio del convegno istituzionali, in Municipio, sul tema “Pane nostrum: dalla tradizione all’innovazione. Luminarie accese per Sant’Irene e su un settore, quello della panificazione e della filiera molitoria, che è tanta parte del sistema produttivo locale.



Al via l’iniziativa “U Puèn Nest”: 3, 4, 5 maggio 2024 ad Altamura

Al via la manifestazione “U Puèn Nest”, in occasione della Festa di Sant’Irene, organizzata dal Comune di Altamura, nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio.

Nella conferenza di presentazione, il Sindaco Vitantonio Petronella e l’Assessore al commercio ed attività produttive Tommaso Lorusso hanno presentato il programma, assieme al direttore artistico Pasquale Iacovone, a Don Angelo Cianciotta, parroco della Cattedrale di Altamura e a Giacinto Patella, in rappresentanza dell’Associazione Insieme per la città (Onlus).

La tre giorni parte con il Convegno istituzionale “Pane nostrum: dalla tradizione all’innovazione” in Sala Consiliare, venerdì 3 maggio, alle ore 18:00, a cui prenderanno parte le istituzioni locali, il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano, il Sindaco della Città metropolitana ing. Antonio Decaro, il Presidente dell’Associazione Panificatori Altamurani sig. Nicola Anselmo, il Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti Mons. Giuseppe Russo, il Direttore Scientifico dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” dott. Loreto Gesualdo e la Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione edel Pane DOP dott.ssa Lucia Forte.

Il tavolo, moderato dal dott. Michele Denora, addetto stampa del Comune di Altamura, lascerà poi spazio al Concerto “Briciole in musica” del Coro VI Circolo Don L. Milani, sul sagrato della Cattedrale e alla successiva accensione delle luminarie della festa, in Piazza Duomo. Nel contempo, il centro storico sarà animato già dagli stand espositivi, da spettacoli per piccoli e grandi e da momenti di degustazione.

Nei giorni di festa si alterneranno celebrazioni religiose ad attività, laboratori, convegni, mostre e tanto altro. È volontà dell’Amministrazione coniugare, in questi momenti, tutto il tessuto produttivo e di artigianato, aprendo spazi di collaborazione dai più piccoli ai più grandi, in questa che potrà essere considerata un vero e proprio appuntamento di festa della Città. Tutto il programma è disponibile sulla pagina istituzionale, a questo link.

Infine, si comunica che è stata disposta ordinanza di Polizia Locale con divieti di sosta e transito nelle aree interessate dagli eventi (centro storico) per le giornate della manifestazione. L’ordinanza è disponibile sul sito istituzionale.

Dal Palazzo di Città, 2 maggio 2024

