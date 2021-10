HANDLE WITH CARE – Il teatro che cresce

“U-MANI”

ILLOCO TEATRO

3 novembre- ore 20

Cineteatro Comunale

MATERA

con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella

regia Roberto Andolfi

realizzato con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo

prodotto da Illoco teatro

Vincitore del XXIV Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio

Menzione Speciale In Viva Voce 2020

“U-mani” unisce la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali e si ispira a un testo di narrativa per ragazzi: Il bambino senza televisione di Luana Vergari. In questo racconto, un bambino a cui si rompe la televisione scopre che nella porzione di silenzio lasciata dallo schermo spento esiste un mondo che lui può forgiare e modificare attraverso l’uso dell’immaginazione.

Sulla scena, una serie di set in miniatura creati e manipolati dagli attori; le varie azioni saranno riprese da un operatore dotato di telecamera, e il “film”, realizzato dalla collaborazione coreografica tra attori-manipolatori e operatore ad ogni replica, verrà proiettato live su uno schermo collocato sul fondale.

Un giorno, mentre Clara guarda il suo programma preferito, la televisione emette improvvisamente un fischio ascendente, lo schermo è attraversato da un lampo di luce, trasmette un rumore grigio, tutti i colori dell’arcobaleno, per poi spegnersi. E senza rimedio.

Arrabbiata e sconsolata, Clara è costretta a osservare il mondo intorno a lei. Per la prima volta dopo tanto tempo, si mette a studiare il panorama dalla finestra della sua cameretta, quando un gabbiano parlante, senza alcun preavviso, le chiederà amicizia e il suo prezioso aiuto. Ed è così che la vera avventura, quella che aveva sempre sognato, avrà inizio, con una missione di vitale importanza: salvare la Luna e restituirle il sorriso.

Biglietto: € 5,00; under 18: € 3,00

*Adatto dai 4 anni in su

Per prenotare utilizza questo link: https://bit.ly/U-mani

è una rassegna di teatro pensata in particolar modo per gli adolescenti, ma non solo.

Nata dal desiderio di legare territori vicini e caratterizzati da una scarsa offerta culturale dedicata ai più giovani, la rassegna vuole offrire al pubblico gli strumenti per sviluppare senso critico e gusto artistico confrontandosi tra di loro e con gli artisti ospiti .

Gli spettacoli spaziano per temi e linguaggi, dai testi classici alle storie della tradizione popolare, dalla musica al cinema, dagli stereotipi di genere ai miti contemporanei.

La rassegna si svolge tra Matera, Altamura e Gravina.

È un progetto realizzato da IAC Centro Arti Integrate, sostenuto da Regione Puglia, Regione Basilicata, Città di Matera. In collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali per Minorenni di Basilicata, il Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata, Città di Altamura, Città di Gravina.