Tutto pronto per la 2^ edizione di “Cara Dea – Un inno alla VITA” (6 febbraio)

È tutto pronto per la seconda edizione di “Cara Dea – Un inno alla VITA”, la manifestazione annuale più importante dell’associazione Dea per sempre, in programma a Marconia la sera del 6 febbraio, giorno del compleanno di Dea, la giovane di Tinchi di Pisticci la cui storia ha dato origine all’impegno dell’odv. “Un appuntamento -si legge in una nota del sodalizio- che non è solo commemorazione, ma soprattutto ascolto, condivisione e fiducia nella vita, attraverso la voce dei giovanissimi. Dopo un anno intenso di incontri nelle scuole italiane, che ha coinvolto migliaia di studenti, famiglie e comunità, la manifestazione cresce e supera i confini regionali, rafforzando il dialogo con istituzioni locali, regionali e nazionali. Questa serata è per noi il momento in cui dire grazie a chi ci è stato accanto, ma soprattutto l’occasione per metterci in ascolto dei ragazzi, delle loro parole, delle loro fragilità e dei loro talenti. Nei testi e nelle musiche che hanno dedicato a Dea c’è un messaggio fortissimo sul senso della vita, che aiuta noi adulti a porci domande, ma soprattutto a riflettere.” Per la sezione di scrittura creativa, “saliranno sul podio (in ordine che sarà svelato solo durante la serata): Giada Carbone – Liceo Tommaso Stigliani di Matera; Angela Corrado – IIS De Sarlo De Lorenzo di Lagonegro; Rosamelita Di Benedetto e Samuela Mariantonia Morano – IIS Pisticci–Montalbano; Vanessa Rubino – Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera; Marceline Monopoli – Liceo Scientifico G. Battaglini di Taranto.” Per la sezione musicale, “il cui premio è dedicato alla memoria di Dea e del compianto Marco Cicchelli, saranno premiati: Jacopo Fantini del Liceo Scientifico Carlo Levi di Sant’Arcangelo e Mariano Gaeta del Liceo Classico Pisticci–Montalbano.” La sezione “Ragazzi di domani” “è stata vinta da Aurora Marraudino, alunna della classe 1ªC della scuola secondaria di primo grado “Pietrelcina–Flacco” di Marconia.” Saranno, inoltre “premiati l’IIS Pisticci–Montalbano con il suo IPSEOA ed il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto con la classe 3ªA.” E “Una menzione speciale sarà destinata al Liceo Carlo Levi di Sant’Arcangelo e al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena, presenti all’evento con una delegazione di alunni e docenti.” Durante la serata “saranno anche assegnati i “riconoscimenti del cuore” agli elaborati di: Annalisa Arnone, Melissa Bavuso, Leny D’Alessandro, Miriam De Lillo, Fabiana Eletto, Micaela Lalinga, Marita Torraco, Francesca Tuzzolo.” E “Altri riconoscimenti a sorpresa saranno invece conferiti agli studenti dalla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli.” Nella nota si legge ancora che “Un momento speciale sarà dedicato ai ringraziamenti per quanti hanno sostenuto la mission dell’associazione, a partire dai Prefetti di Matera e Potenza e dalle Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente sul territorio, oltre al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Regionale lucano, Marcello Pittella e Angelo Chiorazzo e alla Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi. Saranno inoltre premiati professionisti, associazioni e realtà sensibili ai temi del disagio giovanile e della storia di Dea: le giornaliste Eleonora Cesareo e Ada Serra, la psicologa Mariangela Guerra, Arci FrancaViva, Le Monadi, Nuova Futsal Pisticci, Opportunità alla pari, Passione Danza, Pro Loco Corletana, VivereDonna e i meravigliosi giovani dell’AC–MSAC della Diocesi di Potenza, accompagnati da don Gerardo Cerbasi. La manifestazione, sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e presentata dal giornalista Antonello Lombardi, vedrà la partecipazione dello studente tarantino Olo, autore del brano “Cara Dea”, e dello scrittore Simone Tempia, presidente onorario della giuria. L’evento gode del patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Pisticci. È stato inoltre richiesto il patrocinio morale della Regione Puglia.”

