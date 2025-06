Tutto il 2 luglio minuto per minuto. Su instagram con LamiaBruna

Avanzano i social per non perdere nulla o quasi dell’evento più lungo atteso dai materani,che alla tradizioni ci tengono.E la partecipazione dal vivo è fondamentale per apprezzarla fino in fondo, come facciano ormai dalla Prima Repubblica…Per esserci dentro, come riporta la nota di ‘’Bhe to one’’ quest’anno sarà possibile condividere una pagina dedicata su instagram e vedere dove è ferma o se stata per arrivare la processione: da quella dei pastori a quella del carro. Per saperne di più consultate i siti www.lamiabruna.com e la pagina Instagram: @lamiabruna_matera

IL COMUNICATO STAMPA

La mia Bruna: il sito che ti porta dentro il cuore della Festa della Bruna di Matera

Matera, 21 giugno 2025 – Ogni anno, il 2 luglio, Matera si trasforma. L’alba risuona di tamburi, la città si riempie di passi e attese, e tutti – in piazza, da casa, o da lontano – si pongono la stessa domanda: “A che altezza sta il carro?” Da oggi, c’è una risposta semplice e immediata.

Nasce La mia Bruna, il sito che ti permette di seguire in tempo reale ogni momento della festa più amata dai materani. Ovunque tu sia, sei dentro la Bruna.

Cosa puoi fare con La mia Bruna?

• Seguire la Processione dei Pastori fin dal suo avvio nelle prime ore del mattino;

• Sapere dove si trova il Carro Trionfale durante tutto il suo percorso;

• Vivere l’attesa dello “strazzo” sapendo esattamente quando e dove accadrà;

• Ottenere aggiornamenti in tempo reale durante tutta la giornata;

Con La mia Bruna, anche chi è lontano da Matera può sentirsi vicino al cuore della festa.

Chi è fuori sede può seguire in tempo reale ciò che accade in città, mentre chi è a Matera può muoversi liberamente, decidendo dove e quando vivere i momenti più intensi.

È un modo nuovo di condividere la festa: inclusivo, accessibile, emotivamente autentico.

Leggera, veloce e rispettosa della privacy

La mia Bruna funziona anche quando la connessione è debole, come spesso accade nelle ore più affollate in piazza: la pagina si carica velocemente e non rallenta. In più, non richiede alcuna registrazione o dati personali: basta guardare la mappa sul sito web senza compilare nulla, senza creare profili, senza attese.

Un progetto 100% materano

L’idea è stata di due giovani materani, Alessandro L’Episcopia e Andrea Bianchi, spinti dal desiderio di unire tradizione e innovazione: “È il nostro modo di custodire una tradizione secolare con strumenti semplici, immediati e alla portata di un telefono. Perché la Bruna è di tutti – ovunque si trovino.”

Scopri tutte le funzionalità su www.lamiabruna.com

Pagina Instagram: @lamiabruna_matera

