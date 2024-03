Tutto esaurito. Per Lia al “Guerrieri” come al ”Sistina…”

Glielo auguriamo di approdare con il suo spettacolo nella Capitale dove il gemellaggio tra dialetti romanesco e materano può funzionare, tra Roma e Aroma, caciaroni e allegri compari di uascezze. Lo diciamo dopo aver assistito a metà mattinata di lunedì 4 marzo, una data da ricordare per i fans di Lucio Dalla, alla fila di persone al botteghino del cineteatro ” Gerardo Guerrieri” per l’acquisto degli ultimi biglietti dello spettacolo di Lia Trivisani ”Non mi sono dimenticata” in programma domenica 24 marzo. Una replica, resasi necessaria, dopo il tutto esaurito per gli spettacoli del 22 e del 23. Qualcuno è rimasto deluso e non ha mancato di chiedere ai gestori del ”Guerrieri” se ci saranno altre…anche a maggio. Mica facile. Ma, mai dire mai. Del resto per Lia, che reciti in teatro o in piazza, è cosi da tempo, sia che lo faccia da sola o in coppia come accaduto in passato… Evidentemente, stima per l’attrice materana a parte, la gente – e parliamo du ”matarrìs” a denominazione di origine certificata fino alla settimana generazione o acquisita per passione(Docsgp)- vuole sentire storie e lingua che riportano alla propria identità. E proprio non se ne può più di sentire e leggere di anglicismi, vuoto a perdere, che ricordano il ‘latinorum” dell’avvocato Azzeccagarbugli di manzoniana memoria. Lia, donna di Matera, con tanto di ‘senale’, grembiule,e zuppiera sulla ”bbffett” per sbucciare le fave (u’ cuzz’l) non può che raccontare una storia, che riecheggia quella di tante famiglie.Lo spettacolo, per farla breve, parla delle vita di coppia, con un piede tra passato e presente. Tra battute, trovate spiritose, aneddoti, storie e momenti di vita vissuta. ”…E’ come un incontro- dice Lia- tra amici che si raccontano e ridono insieme per trascorrere una bella serata”. E ne abbiamo bisogno, anche per quelli che al momento non hanno potuto acquistare i biglietti. Liaaaaa. Vid ti ccià ffè, vedi cosa puoi fare… e fissa altre date. Poi a Roma, ci contiamo.