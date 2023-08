Tutto concerti : Con Ruggieri, Tiromancino, Raf, Clementino, Zero Assoluto, Bennato

Domani 18 agosto con tanti big in concerto in Basilicata e ce n’è per tutti i gusti. Caro benzina a parte, occhio agli eventi di prossimità, che sono tutti gratis, naturalmente in occasione di sagre e feste patronali. A Ferrandina, ore 21.00, in piazza Plebiscito è di scena Enrico Ruggieri .



Sulla costa i Tiromancino a Nova Siri Marina , in piazza Prova D’orchestra ,e a Torre di Mare di Metaponto i concerti del Beach Festival.



In provincia di Potenza,a Latronico (questa sera 17 agosto) Saverio Pepe canta Battiato.Domani 18 agosto a Fardella, per la sagra dei rasckatiell concerto di Ambrogio Sparagna con l’orchestra italiana popolare italiana e ad Albano di Lucania una colonna dei Pooh come Dodi Battaglia,

a Venosa c’è Raf ,in piazza Umberto I, a Spinoso tocca a Paolo Meneguzzi e a Missanello i Tarantolati di Tricarico. Sabato 19 a Sarconi per la sagra del fagiolo in concerto l’arrembante Clementino.



Domenica 20 agosto a Bernalda, ore 22.00, in viale della Resistenza concerto degli Zero Assoluto, per la festa di San Bernardino da Siena. A San Martino d’agri Dolcenera si esibirà in piazza Mercato. Lunedì 21 agosto Edoardo Bennato si esibirà in piazza Roma a Montescaglioso, nell’ambito dei festeggiamenti per la festa di San Rocco.



A San Chirico Nuovo, ore 22.00, in via Medaglie d’Oro concerto degli Audio 2 . Abbiamo citato i gruppi noti, ma ce ne sono degli altri come i Drops, I Musicamanovella e altri, dalle tribute band ai cantautori, alle orchestre sinfoniche alla formazioni jazz che un repertorio davvero interessante. Ultimi o quasi, concerti per la Basilicata. Ci sono tanti big in Puglia o in Calabria ma il caro benzina o gasolio consiglia di restare dalle nostre parti. Ieri 16 agosto a Galatina ( Lecce) il Love Party, tutto gratis, con dj Fargetta, Alan Sorrenti.



A Matera, pausa (e si sente) si riprenderà a fine mese , il 25 agosto, con i Coma Cose, ultima data dell’Oversound festival.