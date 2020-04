A volte basta poco per ricominciare, in attesa che la stagione del virus a corona riporti entusiasmo e voglia di fare cose nuove. Perché un po’ saremo cambiati tutti, con meno globalizzazione e più attenzione ai rapporti di vicinato. E così basta “un bisc_otto”, dalla sfoglia mandorlata, con un impasto rivisitato della tradizione per portare dolcezza, simpatia e speranza nelle case dei materani, Merito della dinamica imprenditrice Mikaela Bandini che sta portando gratis a domicilio quella saporita dolcezza creata ad Area8. Quel punto di ritrovo,incontro elaborazione, divertimento, punto di riferimento per cittadini e visitatori che vogliono vivere fino a tardi le atmosfere della Città dei Sassi. E in tanti attendono che riapra. Quanto prima, speriamo, anche per tante altre attività dell’economia cittadina, passate dal silenzio seguito alla chiusura dell’anno formidabile da capitale europea della Cultura alla Quaresima e, allo stesso tempo, alla lunga Quarantena da covid 19. E allora il pensiero preceduto da una prenotazione sul sito web di Area 8 è un tam tam inarrestabile, che Mikaela e Francesco Giase, come riportato in un video,

, è un ricordare che ‘’tutto andrà bene’’ come ripete una nota canzone del compianto Bob Marley. Basta poco www.area8.it

#boxandratuttobene

GRATIS PER CITTADINI DI MATERA

Visto che in questo periodo abbiamo tutti bisogno di un pizzico di fortuna in più, AREA8 ve la consegna a domicilio*.

Manda i tuoi dati o quelli di un amico/a a cui vuoi fare un dolce pensiero e ci pensa Team bisc_otto con 10/ 12 consegne ogni giorno fino ad esaurimento scorte (o esaurimento nostro visto che nella vita solitamente facciamo altro… ).

*I bisc_otti saranno consegnati gratuitamente solo a Matera.

Una consegna per famiglia, massimo 12 consegne al giorno, cercheremo di accontentare tutti!

Everything’s gonna be alright