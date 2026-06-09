Tutti con ”Bruno” a Castellaneta con ”Scuola in fattoria’

E la lettera che ha illustrato con dovizia di particolare su una esperienza, che ha coinvolto tanti piccoli coetanei della città di Rodolfo Valentino,in occasione della festa finale di ”Scuola in Fattoria organizzata da ”Cia Due Mari, non poteva che commuovere e dare il via alle danze…Naturalmente a tavola,insieme a genitori e docenti, con la degustazione di prodotti tipici come focaccia pugliese, mozzarelle preparate al momento, orecchiette con funghi e salsiccia, pettole fritte in olio extravergine d’oliva, frutta di stagione e dolci golosità per la gioia di grandi e piccini. Noi a bocca asciutta…in attesa di ”Scuola in fattoria ” 2027



Comunicato Stampa

Festa finale di “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari

Centinaia di bimbi in festa a Castellaneta

Tra gli ospiti anche l’assessore regionale Francesco Paolicelli

Castellaneta (Ta) – «Con questa lodevole iniziativa, che si rinnova ogni anno con grande entusiasmo, la Cia prende per mano i più piccoli per accompagnarli alla scoperta della dieta mediterranea. Mangiare sano è fondamentale: l’educazione alimentare non solo sostiene la nostra agricoltura e le aziende locali, ma fa bene innanzitutto alla salute».

Lo ha riferito con orgoglio l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, intervenuto ieri a Castellaneta in occasione della festa finale di «Scuola in Fattoria», percorso didattico ideato e promosso dall’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia che anche quest’anno ha permesso a centinaia di alunni della scuola primaria e dell’infanzia dell’istituto comprensivo «Pascoli-Giovinazzi-Surico» di visitare aziende agricole del territorio e di cimentarsi nella trasformazione dei prodotti: da semplici materie prime a gustose pietanze da portare in tavola.

Ieri a Castellaneta è andato in scena l’atto finale del progetto: giovani scolari, docenti e genitori si sono ritrovati nel piazzale dell’istituto alberghiero «Mauro Perrone», per una mini-rappresentazione aperta a tutta la cittadinanza sul tema della catena alimentare.

In apertura, dopo le note della banda musicale «Lemma» di Taranto, è toccato al sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, e al professor Fabio Grimaldi, dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Mauro Perrone, ringraziare gli organizzatori e tributare un grosso ringraziamento ai giovani protagonisti di Scuola in Fattoria.

Poi, sono seguiti gli interventi di direttore e presidente di Cia Due Mari, Vito Rubino e Giannicola D’Amic

«Questo è un progetto che proponiamo nelle scuole da circa 20 anni e che portiamo avanti con convinzione perché crediamo sia nostro dovere educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e del territorio, a scegliere la genuinità dei nostri prodotti e di conseguenza a mangiar sano perciò continueremo a proporlo anche il prossimo anno», ha garantito Rubino.

«Guidare per un intero anno scolastico oltre 200 famiglie alla riscoperta dei prodotti a chilometro zero e dei processi di trasformazione non è stato semplice e per questo il plauso va alla Cia di Castellaneta e ai docenti della scuola», ha riferito invece il presidente D’Amico.

«Insegnare ai bambini di oggi che saranno gli adulti di domani a mangiare cibo genuino – ha aggiunto D’Amico – significa educarli alla salute, alla promozione e alla valorizzazione del territorio».

Oltre all’assessore regionale all’Agricoltura Paolicelli, tra i tanti ospiti presenti ieri alla festa finale di Scuola in Fattoria c’erano anche il dottor Giorgio Bucci di Arif Puglia, il vicesindaco Edo Sanarico, l’assessore comunale Agostino De Bellis, il consigliere delegato all’agricoltura Orazio Giandomenico e il comandante della locale stazione dei carabinieri, Beniamino Buono.



Durante l’evento, tutte le classi hanno esposto particolari lavori correlati al progetto e si sono alternate sul palco proponendo canti e balli a tema e sono state premiate con l’attestato finale di Scuola in Fattoria.

Infine è toccato al piccolo Bruno, alunno della scuola primaria, leggere un’emozionante lettera, ripercorrendo le tappe più importanti di questa edizione di Scuola in Fattoria.

Dopo le esibizioni, spazio alla degustazione di prodotti tipici: focaccia pugliese, mozzarelle preparate al momento, orecchiette con funghi e salsiccia, pettole fritte in olio extravergine d’oliva, frutta di stagione e dolci golosità per la gioia di grandi e piccini.



Le conclusioni della manifestazione sono state affidate al professore Giovanni Viceconte, che ha coordinato le esperienze laboratoriali degli alunni nelle cucine del Mauro Perrone, e alla maestra Carmela Losito, trait d’union tra l’istituto Pascoli-Giovinazzi-Surico e Cia Due Mari.

Scuola in Fattoria è un progetto ideato e promosso ogni anno dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore.

Per la perfetta riuscita della festa finale di ieri pomeriggio, Cia Due Mari ringrazia Regione Puglia e Comune di Castellaneta per il loro prezioso patrocinio, gli istituti scolastici Pascoli-Giovinazzi-Surico e Mauro Perrone, dai dirigenti ai docenti, dagli studenti ai tecnici di laboratorio, le aziende Masserie Amodio, Arcano, Di Cristo, Funghitalia, Macelleria Pascoli Verdi e Addabbo, i partner ViViCastellaneta, Leonardo Scarpetta ed Emergenza Castellaneta e naturalmente tutti i piccoli partecipanti con le loro famiglie.