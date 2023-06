Turisti su veicoli d’epoca. Da Matera a Craco, Pisticci e Ferrandina

Quel titolo tirato fuori per il servizio di presentazione https://giornalemio.it/eventi/e-primaveraaa-svegliatevi-motori-materani/ ha portato bene.E naturalmente li abbiamo incontrati alla partenza nel Paip 2 di via Gravina, in una delle aree dove si tiene il mercato, con i presidenti dei sodalizi Lambretta Club Città dei Sassi Matera e l Club Auto e Moto Storiche Matera,Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio, impegnati negli aspetti organizzativi. Al via con una bella giornata di sole, con scooter e moto ( Lambretta, Vespa, Bmw, Guzzi, Morini) più numerose delle auto ( Alfa Romeo, Fiat, Renault , Maserati e Citroen). Partenze anche in coppia o anche di nuclei famigliari, come Emanuele Morelli che ha portato una Lambretta affidata al primogenito e una Maserati Biturbo nera appartenuta al dottor Michele Vizziello. Non sono stati i soli a giudicare dallo sfrecciare di una Fiat 1100 nera, di una Dyane Citroen e di una rossa Renault 4, e della filiera delle Alfa dalla Giulia, alla 1300 junior al Duetto coda tronca. Tante le lambretta di vari modelli ( 125, 150, 200 ecc) con oltre mezzo secolo di vita e di Piaggio Vespa…



E già, perchè, i due sodalizi sono ospitate presso una agenzia di pratiche automobilistiche. Bene la passione dei motori va coltivata e difesa, anche per altri modelli a due ruote. Una bella passeggiata e tanti luoghi da visitare anche per Pino , Ippazio, Michele,Pietro e tanti altri che visiteranno (alcuni per la prima volta) Craco, l’azienda e il museo dell’Amaro Lucano e poi Ferrandina, dove si fermeranno a pranzo preso il ristorante la Fenice. Ma le uscite e gli incontri non si fermeranno qui. I club hanno in programma la partecipazione ad eventi nazionali e comprensoriali e poi le cene sociali e il memorial dedicato a Narduccio Cascione. Una vita per le Lambretta (e non solo) e per il club, che ha contribuito a fondare.





E, naturalmente, la comitiva materana è stata accolta con il rombo dei motori e nel segno dei motori da altri appassionati come Luciano Loizzo, il ferrandinese che con la sua Guzzi Lodola 125 lo scorso anno ha raggiunto Capo Nord, in quel di Craco dove opera – nella gestione del parco tematico la cooperativa Oltre L’arte, per raggiungere Pisticci Scalo sede dell’azienda e del museo della famiglia Vena. Nel piazzale anche un Fiat 850 di mezzo secolo fa con le insegne del nostro Amaro… Poi a Ferrandina per una visita alla città e per un pranzo con i piatti tipici locali.