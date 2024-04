Turismo e centri storici. Che succede? A Matera il prof Giordano

Nemo propheta in patria? Il professore Emanuele Giordano ne è l’ ennesima conferma di quanti, come lui, hanno ottenuto considerazione e opportunità lontano da Matera, in Francia presso l’Università di Tolone. Torna nella Città dei Sassi su invito dell’ Unitep per parlare delle problematiche dei centri storici, delle città turistiche come Venezia che è ricorsa a un biglietto di ingresso,e con prenotazione, per ridurre il peso dei visitatori. Matera, tuttora priva di un piano strategico del turismo, di professionalità ed esperienze che se ne occupino a tempo pieno, per monitorare, programmare, evitare distorsioni e via elencando, non è Venezia. Ma se vuole contare nell’industria delle vacanze dovrebbe darsi una mossa. La politica delle” mani libere”, all’insegna del ‘tanto i turisti vengono comunque” alla fine impoverisce offerta e introiti. Per cui professore, cominci pure la lezione…anche Matera ha ancora tanto da imparare.



COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 17:00 nella sala del Consiglio Provinciale di Matera.

Unitep invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con il professor Emanuele Giordano che tratterà il tema “Cosa succede ai centri storici? Dinamiche e problemi delle città turistiche”.

Prosegue il ciclo “giovani talenti esportati” dei «Mercoledì di Unitep Cultura», una serie di incontri culturali con giovani materani e lucani che hanno successo in Italia e all’estero.

Per mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 17:00, nella sala del Consiglio Provinciale di Matera l’Unitep “Università della terza età e della educazione permanente” invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con il professore Emanuele Giordano.

Il Professore Emanuele Giordano, di origini materane, è geografo e professore associato all’università di Tolone (Francia). Tra le sue tematiche di ricerca vi sono la questione della residenzialità e le dinamiche immobiliari nei centri storici italiani e francesi.

In questo incontro il docente si concentrerà sulle principali dinamiche che interessano i centri storici italiani, sfatando qualche mito, con un focus sul centro storico di Venezia.

L’evento si aprirà con un’introduzione a cura del Presidente dell’Unitep Costantino Dilillo.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Matera, 22/04/2024

UNITEP APS – MATERA