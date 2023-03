“Tu che lavoro fai?” Incontri tra Ambasciata tedesca e studenti della provincia di Matera

“Nell’ambito del progetto “Tu che lavoro fai?” gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Matera e le aziende incontreranno il dott. Fabio Freud, vice capo dell’Ufficio culturale dell’Amba-sciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, il dott. Marco Triulzi, lettore DAAD – Servi-zio Tedesco per lo Scambio Accademico e Josephine Löffler, Ufficio Viavai per gli scambi giovanili italo – tedeschi, quest’ultimo, con la provincia di Matera, partner del progetto.” E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue: “Quali gli obiettivi formativi di questo progetto? Certamente, promuovere processi di autonomia e maturazione degli studenti all’insegna della responsabilità, dell’impegno, delle scadenze quotidiane da rispettare e della capacità di esaminare in maniera critica diverse situazioni per poi risolverle; al contempo, favorire l’autostima e la socializzazione attraverso l’acquisizione di capacità relazionali. Non mancheranno, tra gli obiettivi, le componenti di orientamento professionale, inclusa la conoscenza della cultura di impresa sia italiana che estera. Nel corso del progetto, sia i discenti che i titolari delle imprese saranno parte attiva di un processo di valutazione teso ad annotare considerazioni e riflessioni. A tal proposito, è stato fornito agli studenti di tutti gli Istituti coinvolti un questionario su interessi, valori, motivazioni e atteggiamenti, elaborato dalla dott.ssa Magno (psicoterapeuta), la parte della raccolta dati è a cura dell’Ing. Bronzino. Il progetto è ideato da Mary Padula, a moderare l’incontro iniziale sarà il giornalista Filippo Mele.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:

-24 marzo – Ore 09:00 presso l’Istituto Pitagora di Montalbano Jonico;

Ore 11:30 presso I.I.S. di Bernalda

-25 marzo – Ore 09:30 presso l’Istituto A. Turi di Matera

-27 marzo – Ore 09:00 presso il G. Fortunato di Pisticci (sede Marconia)

Ore 11:30 presso il Liceo Fermi di Policoro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.