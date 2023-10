TTT…Tornano i Take That in concerto a Trani

Per i fans del gruppo inglese che in italiano significa ‘ Prendi quello ‘ il ritorno ai concerti del gruppo inglese è un gradito ritorno, preceduto dal lancio di un link per accedere alle pre sale per l’acquisto dei biglietti per il tour, che nel Sud vedrà come unica tappa Trani ( Bari) il 10 luglio 2024. Vecchi successi come How Deep Is Your Love? · Back For Good · Sure · Babe · Could It Be Magic · Pray · It Only Takes A Minute e altri e quelli del nuovo album ” This Live”, questa vita…o questa è vita? Conta poco. L’importante è rivederli insieme, dopo la pausa dello scioglimento, e tutte quelle attese, delusioni che accompagnano gli alti e bassi di una band, Rolling Stones compresi che non hanno ancora oltrepassato il traguardo della longevità…

TAKE THAT live a Trani il 10 luglio,

unica data in tutto il sud Italia

NUOVO ALBUM THIS LIFE IN USCITA IL 24 NOVEMBRE

Pre-ordina l’album prima delle 18.00 di Martedì 17 Ottobre per ottenere il link alla pre-sale esclusiva

Biglietti in vendita su Ticketone.

Album preorder pre-sale dalle 10:00 di Mercoledì 18 Ottobre.

Apertura vendite generali: ore 10:00 di Giovedì 19 Ottobre.

I Take That hanno annunciato oggi il loro ritorno in Europa con un enorme tour live all’aperto previsto per l’estate 2024. “This Life Under The Stars Tour” vedrà il trio – Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald – suonare 19 concerti all’aperto in 8 paesi in tutta Europa la prossima estate, fra cui l’Italia.



Sarà piazza Duomo a Trani, uno dei luoghi più iconici della Puglia, ad ospitare l’unica tappa in sud Italia dei TAKE THAT, il 10 luglio 2024. L’evento è organizzato da Bass Culture, in collaborazione con D’Alessandro e Galli e con il Comune di Trani.

I fan che preordineranno il nuovo album della band This Life nei negozi europei partecipanti prima delle 18:00 locali di martedì 17 ottobre, riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti dalle 10:00 (locali) di mercoledì 18 ottobre.

La vendita generale inizia alle 10:00 (locali) di giovedì 19 ottobre.

I Take That sono riconosciuti per le loro enormi produzioni e gli incredibili spettacoli dal vivo, e attualmente detengono il record per il maggior numero di esibizioni alla O2 di Londra con 34 spettacoli da headliner. Il Progress Tour del 2011 ha battuto i record al botteghino vendendo oltre 1 milione di biglietti in meno di 24 ore, diventando il tour con maggiore affluenza del Regno Unito e guadagnandosi un posto nella lista annuale dei “Top 25 Tour” di Billboard, piazzandosi al terzo posto a livello mondiale. Nel 2019, la band ha celebrato il suo 30° anniversario con il tour Odyssey di 38 date sold out che li ha visti suonare in 29 arene e 9 stadi, vendendo oltre 650.000 biglietti. La band pubblicherà anche il nono album in studio This Life, il 24 novembre, con il primo singolo Windows in uscita adesso. Windows è la loro prima composizione originale in oltre cinque anni e suggerisce ciò che gli ascoltatori possono aspettarsi da This Life, il primo album della band da Wonderland del 2017: musicalità eccezionale, ritornelli entusiasmanti e una bellissima miscela di armonie.

Biografia TAKE THAT

Nati con cinque elementi nel 1989, i Take That hanno avuto un successo immediato con i loro primi due album che si sono piazzati rispettivamente al numero 2 e al numero 1. Il terzo album, Nobody Else, ha confermato il proprio dominio globale, vendendo oltre sei milioni di copie e scalando le classifiche in 11 paesi. La partenza del membro della band Robbie Williams provocò uno scioglimento nel 1996 e nove anni trascorsi senza produzione prima che i restanti quattro membri si riunissero per The Ultimate Tour del 2005. Ciò ha innescato uno dei più grandi ritorni nella storia della musica britannica con i Take That che hanno pubblicato tre album numero 1 in soli quattro anni. Il ritorno di Robbie per Progress del 2011 li ha visti battere i record del Regno Unito per l’album più venduto del 21° secolo e per il tour più venduto di tutti i tempi. La seconda partenza di Williams, insieme a quella di Jason Orange, ha lasciato i restanti tre membri a pubblicare III e Wonderland del 2017, che sono stati certificati rispettivamente platino e oro.

La band ha celebrato il suo trentesimo anniversario con l’uscita di Odyssey nel 2018, un album di grandi successi con versioni splendidamente re-immaginate di alcuni dei brani più importanti della loro carriera trentennale. L’album è entrato nelle classifiche al numero 1 ed è stato seguito da vicino da un acclamato tour negli stadi e nelle arene nel Regno Unito e in Europa nel 2019.