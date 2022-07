Trovesi con i Mutanti Musicali apre il Gezziamoci n.35

Ormai è una icona del jazz e un abituè dei palchi del Gezziamoci, tanto che meriterebbe una collage-amarcord per quante volte ha suonato da solo o in compagnia nella Città dei Sassi. Toccherà proprio a Gianluigi Trovesi con i Mutanti Musicali tirare fuori le prime note per l’apertura del Gezziamoci 2022 , venerdì 15 luglio a Matera, nei giardini dell’Hotel del Campo. Appassionati e neofiti davanti al quartetto delle atmosfere ‘’mutanti’’ e con quel pizzico di creatività, che sanno coinvolgere anche quanti sentiranno suonare per la prima volta- da noi- Trovesi e gli altri. Da Matera a Montescaglioso con la data del 17 in compagnia dei Kaleido Sea, nell’abbazia di San Michele Arcangelo. Prendete nota, prenotatevi, naturalmente, e passate pure parola. I concerti di esordio sono un ‘assaggio’ del ricco cartellone del Gezziamoci numero 35. E nella smorfia il 35 indica un volatile, pronto a volare ad ali spiegate nelle atmosfere del jazz.



LA NOTA DEI CONCERTI

Onyx Jazz Club, al via il Gezziamoci 35 con Gianluigi Trovesi e i Mutanti Musicali il 15 luglio a Matera

Si prosegue il 17 luglio a Montescaglioso con i Kaleido Sea

Prende il via il 15 luglio alle 21:00 nel Giardino dell’Hotel del Campo a Matera la trentacinquesima edizione del Gezziamoci, la rassegna storica dell’Onyx Jazz Club che quest’anno fa tappa in dieci comuni della Basilicata, fra grande musica, incontri letterari e percorsi di scoperta del territorio. Primo ospite del programma sarà un’icona del jazz contemporaneo europeo, l’istrionico Gianluigi Trovesi, che torna al Gezziamoci insieme all’originale trio dei Mutanti Musicali, composto da Boris Savoldelli, voce, Stefano Zeni, violino, e Marco Remondini, violoncello. Un progetto certamente desueto ed originale, dove gli ascoltatori vengono catturati da un vortice sonoro che, in poche battute, li fa viaggiare nel passato, cullati da splendide atmosfere classiche e, subito dopo, li catapulta nel futuro più remoto con sonorità elettroniche originali e di sicuro effetto. Trovesi sarà protagonista anche della stagione autunnale del Gezziamoci, con il progetto del 1984 da cui prese avvio la storia dell’Onyx Jazz Club. Per raggiungere l’Hotel del Campo sarà disponibile un servizio navetta gratuito della De Angelis Bus con partenza da Piazza Matteotti alle ore 20.30 e rientro a fine concerto.

Trentacinque non sono solo gli anni del Gezziamoci, ma anche l’età limite di molti degli artisti che calcheranno il palco di questa edizione della rassegna, sempre attenta a mescolare grandi nomi della scena jazz nazionale e internazionale e giovani talenti del territorio. Fra questi i pugliesi Kaleido Sea che si esibiranno il 17 luglio alle 21:00 nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso (MT). Il progetto, un mare immaginario dove si incontrano colori, suoni e culture musicali differenti, a formare ogni volta nuove figure policrome, unisce le diverse esperienze e sensibilità musicali di Vito Ottolino, chitarra classica, Vincenzo Maurogiovanni, basso, Cesare Pastanella, percussioni. Come la loro Puglia storicamente esposta a invasioni e migrazioni da ogni direzione, la loro musica è il luogo ideale per la creazione di una fusione di sonorità mediterranee, ritmi afroamericani e mescolanze sonore che rivelano gusto jazzistico e armonia europea, brani originali che spaziano da episodi onirici all’incedere di ritmiche incalzanti. Per raggiungere Montescaglioso sarà disponibile un servizio di trasporto in Autobus G.T. da Matera, abbinato ad una visita guidata del centro. Costi e prenotazioni presso Ridola Viaggi (via Ridola 54/B, 75100 Matera – Tel. 0835 314233 – info@ridolaviaggi.it – www.ridolaviaggi.it)

Le azioni di mobilità sostenibile promosse dall’Onyx Jazz Club si inseriscono fra le pratiche che il Gezziamoci mette in campo come aderente a “Jazz Takes The Green”, la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili. I biglietti dei concerti potranno essere acquistati su Eventbrite.it, nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, Cartoleria Montemurro, Libreria Mondadori, Ridola Viaggi) o direttamente al botteghino.



Il Gezziamoci prosegue fra luglio e agosto con le seguenti tappe: 22 Luglio Maratea (Lykos), 23 Luglio Aliano (Kora Connection, Tra Jazz Manouche & Libri), 29 Luglio Miglionico (Michele Fazio), 4 Agosto 2022 San Severino Lucano (Onyx Jazz Quartet), 5 Agosto 2022 Genzano Di Lucania (Andrea Sabatino Quartet), 8 Agosto Acerenza (K.Trio), 20-21 Agosto Grottole (Masterclass), 20 Agosto Grottole (Onyx Group), 21 Agosto Grottole (Kruptai Quartet), 24 Agosto Matera (Common Ground), 25 Agosto Matera (Mat Trio), 26 Agosto Matera (Klankpoeder), 26 agosto Matera (presentazione del libro di Alceste Ayroldi), 27 Agosto Matera (Jesse Davis 4tet), 27 agosto Matera (presentazione del libro di Valerio Corzani), 27 agosto Matera (installazione Pentangolo) 28 Agosto Matera (Concerto all’alba con Jesse Davis), 28 Agosto Matera (Gegè Telesforo Impossible Tour).

Per ragioni indipendenti dall’organizzazione del Gezziamoci, nei concerti del 27 e 28 agosto a Matera, Seamus Blake sarà sostituito dal sassofonista Jesse Davis.

