TroveRemo… Con L’Onyx jazz cub un viaggio nel tempo e nella musica

Se avete voglia, tempo e, soprattutto, se vi appassiona il jazz d’annata, come quello di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini e allora non potete mancate all’appuntamento di venerdì 6 novembre a Palazzo Bernardini per la presentazione di un lavoro interessante, ragionato, originale. Non ci dilunghiamo in quello che è stato riassunto nel comunicato. Quel lavoro va ascoltato dal vivo…Anche perchè il lavoro n.37 dell’Onyx , avviato al 40°. Quale? Un po’ di pazienza e mano alla tasca…



ONYXDISCHI MATERA

Venerdì 6 dicembre Palazzo Bernardini, ore 21

TroveRemo

Un viaggio nel tempo e nella musica

alla ricerca di qualcosa che forse non esiste

di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini

Trentasette, ma non li dimostra. Tanti sono i cd prodotti in poco meno di trent’anni da

OnyxDischi, etichetta indipendente dell’Onyx Jazz Club, a compendio di un’attività intensa,

che non si pone limiti, sempre aperta a nuove sfide, e perciò senza età. L’ultimo ad uscire

fuori da questo laborioso cantiere rigenerante è “TroveRemo”, il nuovo album di Gianluigi

Trovesi e Marco Remondini, pubblicato dall’associazione culturale materana in

collaborazione, per la prima volta, con l’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia, istituto di

Alta formazione artistica, legalmente riconosciuto dal Miur dall’aprile del 2000. TroveRemo

non è solo la sintesi dei nomi dei due musicisti, ma anche il tema del cd che sarà presentato

a Matera il 6 dicembre, alle 21, come anteprima del concerto che Trovesi e Remondini

terranno a Palazzo Bernardini, in via Arco del Sedile 9. Prima di salutare, i due artisti si

intratterranno con il pubblico per il firma copie. La doppia strenna natalizia arricchisce il

programma della 37ª edizione di Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, giunta quasi

agli sgoccioli.

Sensibile ad ogni richiamo della cultura, ancora una volta la signora Anna Rosa

Bernardini apre le porte della storica residenza con la sua consueta gentilezza per ospitare

l’esposizione del progetto, così come il concerto, in una cornice inusuale quale il salone

delle feste di uno dei palazzi nobiliari più antichi di Matera. In questi ambienti segnati dal

tempo e da esemplari architetture avrà omaggio l’opera di grandi musicisti che impegnano

sax e clarinetti nel dialogo con un violoncello sulla base di suoni trasformati da componenti

elettronici.

Clarinettista, sassofonista e compositore Trovesi, violoncellista Remondini, essi

compongono un duo molto collaudato. E’ una emanazione dell’ottetto fondato da Trovesi

agli inizi degli anni ’90 e la Accademia Laba l’ha ospitato a maggio in occasione della

seconda edizione del festival “Labadabajazz”. Molto più consolidato è il legame fra Trovesi

e l’Onyx, non solo per il numero di partecipazioni al “Gezziamoci”, ma anche per la cifra

della produzione discografica dell’associazione materana. TroveRemo è il terzo album

pubblicato da Trovesi sotto l’etichetta di OnyxDischi, avendo esordito con “Snow”, un disco

di Felice Mezzina, inciso insieme con Achille Succi, clarinetto e sax, e replicato con “Lo

sguardo di un grillaio” dell’Orchestra della Murgia Materana diretta da Oscar del Barba.

Da Brescia a Matera il nuovo progetto discografico unisce l’Italia da Nord a Sud

esaltando l’autonomia artistica di due realtà molto differenti, il cui punto di contatto però è la

cultura, in tutte le sue molteplici espressioni. La cultura come risorsa per i giovani che

vogliano diventare protagonisti di un futuro consapevole oppure come strumento per creare

economia e valorizzare il territorio. E’ in questo scambio di esperienze, destinato a infittirsi,

che si colloca TroveRemo, un concept album che si articola in 27 brani e contiene un libretto

che descrive i brani e offre una chiave di lettura per il racconto ideato da Trovesi e

Remondini. “Passando per le pieghe del tempo più nascoste, ma anche attraverso i momenti

più celebri della letteratura”, nel loro album i due musicisti propongono “un viaggio

intrappolato nel tempo di un concerto e alla ricerca di qualcosa che forse non esiste”. In

realtà il titolo del cd sembra avere una certezza, perché quel viaggio si giustifica con la

ricerca di se stessi. “Un viaggio che magari non è mai stato”, descrive la Laba, che gestisce

il progetto dal punto di vista visivo e comunicativo.



“Un profumo sottile e sfuggevole, quasi impercettibile. Questo è tutto ciò che è

bastato agli argonauti per mettersi in viaggio, alla ricerca del celeberrimo Vello d’oro, un

manto che a detta del mito sarebbe in grado di guarire ogni ferita o malattia. Ed è proprio

tale stimolo che li porterà sempre più lontano, fino a perdersi nel tempo e nella musica.

Lungo il percorso troveranno suoni passati, amori impossibili, spettacolari duelli e piccole

glaciazioni. Dal mito alla storia, dalla cronaca all’invenzione, incontrando i protagonisti

dell’immaginario mitologico greco e delle vicende narrate da Shakespeare”.

Un viaggio che sembra proseguire parallelo a quello di “MoltoBene”, la rivista

scientifica dell’Accademia bresciana, e che dimostra come il vello d’oro possa essere trovato

in cose molto distanti l’una dall’altra e che, forse, rappresenta solo la voglia di mettersi in

gioco, come lo stesso metodo alla base del progetto dei due musicisti. Un lavoro di citazione

dei diversi paesaggi sonori, dalla cultura popolare alla classica, al rock e al jazz.

TroveRemo è ancora un insieme di frammenti e ricordi a cui s’intende dar vita, ma

che vedrà la luce in una serie di corrispondenze raccontate da più stili e in più ambiti,

comparendo come tesi e lavoro di ricerca anche nella prossima rivista della Laba.

LINK pre save: https://bfan.link/troveremo

Testi di produzione:

Gianluigi Trovesi: Clarinetto piccolo, clarinetto contralto

Marco Remondini: Violoncello, elettronica, registrazioni

Musiche di G. Trovesi e M. Remondini

Tecnico di mix e master: Francesco Altieri, Lab sonic studio – Matera

Una produzione OnyxDischi

Responsabile di produzione OnyxDischi: Luigi Esposito

Responsabile tecnico OnyxDischi: Pierdomenico Niglio

Responsabile di segreteria & Social Media Manager OnyxDischi: Marina Gemma

In collaborazione con l’Accademia LABA

Progetto grafico a cura di Marco Remondini, Gianluigi Trovesi, Beatrice Trainini e Diego

Ruggeri.

Testi di Marco Remondini, Gianluigi Trovesi, Beatrice Trainini, Elia Zupelli e Diego Ruggeri.

Illustrazioni e progetto grafico di Beatrice Trainini

Layout e impaginazione di Christian Colangelo

Project Manager grafica: Diego Ruggeri

Si ringrazia per il sostegno il Pastificio Le Mantovanelle, specializzato nella produzione di

pasta all’uovo in una terra con una forte tradizione culinaria profondamente radicata nel

territorio, e Clevertech, azienda emiliana che offre sistemi di progettazione olistici per un

controllo dei costi

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana

ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, festeggerà

nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo

nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al

35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha

portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la

formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata

coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della

valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della

Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati,

da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo

Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star

internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel

Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei

festival jazz ecosostenibili.

