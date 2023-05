Tromba col ‘’Bosso’’… al Rosetta Jazz club

Bosso, come botto… ed è quello che Giuseppe Venezia ha riservato per la chiusura dei concerti di maggio con un trombettista di livello internazionale come Fabrizio Bosso. Naturalmente spazio a un repertorio davvero vasto, vista l’esperienza di ‘’trio’’ che i protagonisti hanno acquisito in giro per il mondo. Per i jazzofili dal palato fine una domenica sera da ricordare, con una atmosfera intensa e da ricordare, come riporta l’esauriente comunicato stampa dell’evento.



COMUNICATO STAMPA – AL ROSETTA JAZZ CLUB “GIUSEPPE VENEZIA TRIO FEAT. FABRIZIO BOSSO”

Domenica 28 maggio il Giuseppe Venezia Trio incontra Fabrizio Bosso, per un concerto imperdibile che chiude un mese di maggio intenso e ricco di eventi per il Rosetta Jazz Club. Si parte alle ore 20 per questo appuntamento che avrà come special guest uno dei

più influenti trombettisti made in Italy: Bosso ha portato la sua musica in giro per il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per Spagna, Cina, Corea e molto altro, e vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi musicisti della scena jazz, tra cui: Charlie Haden, Carla Bley, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves in ambito jazzistico e incursioni nel mondo del pop con Fabio Concato, Sergio Cammariere, Simona Molinari, Karima, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Nina Zilli.

Il suono di Fabrizio Bosso, inconfondibile, è diventato il suo marchio di fabbrica insieme a una padronanza dello strumento incredibile.

Giuseppe Venezia, contrabbassista lucano, vanta collaborazioni importantissime tra cui citiamo: Jerry Bergonzi, Greg Hutchinson, Peter Bernstein, Dado Moroni, Enrico Rava, Howard Alden, Johnny O’neal, Stochelo Rosenberg e tanti altri ancora.

Insieme a loro, Bruno Montrone al piano e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.

Tra concerti, le immancabili jam session del lunedì e il successo della rassegna “Le Pri-mavere del Jazz” in collaborazione con il conservatorio “E.R. Duni” di Matera, il maggio jazz del Rosetta è stato straordinario e il Club si conferma un punto di riferimento in re-gione per gli amanti del genere e per chi cerca il posto giusto per innamorarsene. E con l’estate alle porte, sono tanti i prossimi appuntamenti da segnare in agenda.

L’evento di domenica 28 è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). La prenotazione è fortemente consigliata.

26/05/2023

