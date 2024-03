Triosonante per la rassegna di Ars Nova

Musica barocca con quattro sonate a tre, per due flauti e clavicembalo, domenica 24 marzo a Palazzo Lanfranchi sulle note di Bach padre e figlio e di Telemann. Gli organizzatori ne evidenziano carica virtuosistica e di affetti, giunti intatti fino a noi da quell’epoca di grandi musicisti che fu il Settecento. L’esecuzione è affidato al trio Altilia, composto

Charina Quintana e Giovanni Mugnuolo al flauto e Maria Antonietta Cancellaro – clavicembalo.



ARS NOVA MATERA

COMUNICATO

Domenica 24 marzo 2024 presso la sede del Centro C. Levi in Palazzo Lanfranchi a Matera alle ore 17,30, nell’ambito della rassegna RISONANZE, si terrà il concerto “Le Triosonate – Cantabilità e Virtuosismo”.

Nella varietà di proposte offerte dell’Ars Nova, questo concerto presenta un programma di musica barocca comprendente quattro sonate ‘a tre’, per due flauti e clavicembalo, composte da alcuni dei maggiori compositori della prima metà del Settecento: Johann Sebastian Bach, il di lui figlio Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Philipp Telemann.

La bellezza di questo repertorio risiede nella grande cantabilità strumentale, nella scrittura spesso virtuosistica e nella ricca varietà di ‘affetti’.

Interpreti del concerto l’Ensemble barocco Altilia:

Charina Quintana – flauto

Giovanni Mugnuolo – flauto

Maria Antonietta Cancellaro – clavicembalo

Programma:

J.S. BACH (1685-1750) – SONATA IN SOL MIN. (BWV 1029)

C.PH.E. BACH (1714-1788) – SONATA IN RE MAGG.

– SONATA IN RE MIN.

G.PH. TELEMANN (1681-1767) – SONATA IN LA MAGG.

Curriculum degli esecutori

Charina Quintana, nata a Las Palmas de Gran Canaria, si è diplomata in flauto presso il Reale Conservatorio Superiore di Madrid con attestato di merito. Ha frequentato corsi di perfezionamento di flauto e di pedagogia specialistica presso l’Accademia Musicale di Stoccarda. Vincitrice nel 1989 del concorso come docente-funzionario presso il Conservatorio Superiore delle Isole Canarie, ha svolto un’intensa attività concertistica parallelamente all’attività didattica, sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha realizzato programmi e registrazioni per la radio e la TV delle Canarie, TeleRadio Uno di Altamura, ecc. Flauto solista nell’Orchestra Sinfonica dell’Atlantico, ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, l’Orchestra Sinfonica di Las Palmas, l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, l’Orchestra Classica di Altamura, l’Orchestra da Camera di Enna, la Rotary Chamber Orchestra. Ha fatto parte di giurie in prestigiosi concorsi internazionali e tiene inoltre corsi di perfezionamento, masterclass sul repertorio e sulla didattica all’insegnamento del flauto. É presidente dell’Associazione Flautisti delle Canarie “Aflaucan” che organizza il “FlauTeam Festival Internazionale di Gran Canaria”, per promuovere la letteratura per ensemble di flauti nelle Isole Canarie. Ha fondato con Giovanni Mugnuolo l’Altilia Ensemble finalizzato alla ricerca e diffusione dell’opera di Saverio Mercadante; nel 2021 è stata nominata “Ambasciatrice della musica di Mercadante nel mondo” dalla comunità di Altamura. Artista Yamaha dal 2021.

Giovanni Mugnuolo ha iniziato gli studi musicali giovanissimo con il padre, conseguendo il diploma in flauto presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera sotto la guida del M° Mario Giannotti. Si è perfezionato con i Maestri Jean- Claude Masi a Napoli e Peter-Lukas Graf presso l’Académie de Musique di Sion e Basilea, e in Musica da Camera con il M° Bruno Canino. Nel 1976 ha vinto il concorso come I° flauto presso l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato come I° flauto con l’Orchestra Sinfonica di Bari, l’Orchestra da Camera di Monaco di Baviera, l’Orchestra da Camera di Sofia e l’Orchestra da Camera di Francoforte, Orchestra Nazionale da Camera della Moldavia, Orchestra GAV. Ha registrato per la Rai, RDT, e Radio Vaticana. Nel 1991 è stato insignito del Diploma di Accademico della “Reale Accademia Filarmonica” di Bologna, e nominato socio onorario del “Museo Scrjabin” di Mosca. Ha inciso per la Bongiovanni e la Digitalsound. È membro permanente nella giuria del concorso internazionale TIM, e direttore artistico dell’Altamura Mercadante Fest. Già titolare della cattedra di flauto al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, è responsabile coordinatore delle scuole di musica e dei licei della provincia di Treviso. Ha eseguito in prima esecuzione in Italia il concerto per flauto e orchestra di B. Romberg con l’Orchestra Metropolitana di Bari e il concerto per flauto, chitarra e orchestra di F. Carulli con l’Orchestra da Camera “La Roggia” di Treviso. Tiene corsi di alto perfezionamento in Italia, Bulgaria, Lituania, Spagna. Nel 2021 è stato nominato “Ambasciatore della musica di Mercadante nel mondo” dalla comunità di Altamura.