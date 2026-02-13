Trio VMV alla ricerca del significato…sul palco del Rosetta jazz club

Naturalmente, è il titolo tradotto dall’inglese del lavoro di tre giovani musicisti che domenica 15 febbraio si esibiranno a Matera sul palco del Rosetta jazz club. E come tanti giovani, che hanno stoffa e volontà di crescere di cercare e ricercare si faranno guidare dal ritmo , armonie e disarmonie di sax, chitarra e batteria per conquistare il pubblico materano. Come? tenendo la barra dritta , tra jazz contemporaneo e suggestion cinematografiche e sonorità personali, come riporta il comunicato, cominciando dalle iniziali dei loro nomi Vincenzo, Marco e Vito che hanno dato il nome al gruppo.



COMUNICATO STAMPA – Matera, il VMV Trio presenta “The Search of Meaning” al Rosetta Jazz Club

Un progetto che mette al centro la ricerca espressiva e il dialogo musicale: è questo il cuore del concerto del VMV Trio, in programma domenica 15 febbraio, alle ore 21:00, al Rosetta Jazz Club di Matera, per un concerto dal vivo di particolare intensità. Il palco del club della Città dei Sassi ospiterà tre giovani musicisti pugliesi uniti da una forte affinità artistica: Vincenzo Di Gioia al sax alto, Marco Cutillo alla chitarra e Vito Tenzone alla batteria.

In questa occasione, il VMV Trio presenterà “The Search of Meaning”, nuovo album che segna una tappa importante nel percorso del gruppo. Nato dall’incontro di background diversi ma complementari, il trio sviluppa una musica basata prevalentemente su composizioni originali, orientata alla ricerca di sonorità personali e riconoscibili, sospese tra jazz contemporaneo e suggestioni cinematografiche, in cui scrittura e improvvisazione convivono in un linguaggio aperto e comunicativo.

Dopo l’EP “From Now On – Live at FDS Records” (2024), “The Search of Meaning”, pubblicato per Inner Urge Records, trova nella dimensione dal vivo la sua espressione più compiuta, grazie al dialogo costante tra i musicisti e a una forte componente narrativa

Negli ultimi anni il trio ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti contest nazionali e si è esibito in festival, jazz club e teatri di rilievo, tra cui Umbria Jazz, Piacenza Jazz, Veneto Jazz, Europe Jazz Network Conference, Teano Jazz e Gezziamoci. Un percorso che lo ha imposto come una delle realtà più interessanti della nuova scena jazz italiana.



A sottolineare il valore dell’appuntamento è Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club: «Il VMV Trio è una formazione composta da tre musicisti molto giovani, ma già dotati di un talento cristallino e di una sorprendente maturità artistica – dichiara Venezia -. La loro è una musica interamente scritta da loro, ricercata e non comune, che trova una cifra originale anche nella scelta di una formazione insolita, senza basso, dove chitarra, sassofono e batteria dialogano in modo libero e personale. È un progetto che colpisce per identità sonora e qualità della scrittura».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà al Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso è di €15. Prenotazione consigliata al 350 166 0573.

