Tributo della Ljp Big Band al grande Duke Ellington

Sono i grandi concerti che Dino Plasmati e la Ljp regalano puntualmente agli appassionati scegliendo con oculatezza date, artisti e scalette che possono celebrare degnamente eventi come la giornata internazionale del Jazz. Il musicista materano Dino Plasmati e direttore di una formazione e di un marchio, che sono sinonimo di qualità nel panorama musicale di settore, dedicherà al grande direttore orchestra statunitense scomparso 50 anni fa, una serata al cinema ”Il Piccolo” di Matera. L’appuntamento è per il 30 aprile, alle 20.30, al Piccolo cinema. Per informazioni e prenotazioni contattare Mifajazz al 329/7263341



𝘓𝘢 𝘎𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘑𝘢𝘻𝘻 𝘳𝘪𝘶𝘯𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀, 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘦, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪, 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘪, 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘫𝘢𝘻𝘻 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘫𝘢𝘻𝘻 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘪, 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰; 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰𝘨𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘳𝘰𝘤𝘢; 𝘦 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘖𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘰, 𝘪𝘭 30 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘦, 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥’𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘶𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘤𝘦, 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰𝘨𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘨𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘢; 𝘥𝘪 𝘴𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦; 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘶𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘶𝘨𝘶𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦; 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘶𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦.

(dal sito dell’International Jazz Day https://jazzday.com/)