Sabato prossimo 9 aprile si disputerà presso lo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” il triangolare di calcio tra la Nazionale Attori, Fidas Basilicata e ANCRI, con il 100% dei proventi che verrà devoluto in beneficenza.

La Nazionale Attori – che ha scelto Matera per la sua prima partita post pandemia in occasione dei suoi cinquant’anni di attività – fu fondata nel 1971 da Pier Paolo Pasolini, grande appassionato di calcio e legato a doppio filo con Matera in cui girò nel 1964 “Il Vangelo secondo Matteo”.

La Nazionale Attori, oggi presieduta da Domenico Fortunato, porterà sabato a Matera Ninetto Davoli, Maurizio Mattioli, Fabio Fulco, Enrico Lo Verso, Marcelo Ferreira Zé Maria e altri personaggi del mondo cinematografico e televisivo.

Il Comune di Matera patrocina e sostiene l’iniziativa.

Il costo del biglietto è di 5 euro. È possibile acquistare online tramite QrCode presente sulla locandina allegata o nel link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-partita-di-beneficenza-della-nazionale-italiana-attori-310611125237

Da oggi mercoledì 6 aprile è stata aggiunta la modalità di acquisto cartaceo nei punti vendita autorizzati.