Trekking fra gli jazzi della Murgia

“In diverse occasioni gli jazzi, recinti presenti sul territorio murgiano delimitati da muretti a secco e costruiti principalmente per il ricovero stagionale degli animali durante la transumanza, hanno destato grande interesse da parte degli escursionisti Murgia Enjoy.

L’attività in programma per domenica 30 aprile 2023 vuole offrire ai partecipanti all’iniziativa la possibilità di osservare da vicino gli jazzi, veri capolavori di ingegneria contadina oggi abbandonati all’oblio del tempo.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che: “Gli jazzi oggetto di visita sono posti sul versante di una lama ed oggi confinanti con il canale dell’acquedotto pugliese, presentano, ancora ben delimitati da alti muretti a secco forniti di sporgenza paralupi, ovili, “pagghiarone” e mungituro.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, gadgets per chi presenterà la propria tessera Decathlon e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 del 30 aprile 2023.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna, bevanda e coperto).

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450. In caso di pioggia l’attività sarà rinviata.”

