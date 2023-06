Tre ventine i nat’ i ttont…Auguri Pasquale

La ruota gira e va intorno intorno, una volta all’anno per gli inevitabili auguri di buon compleanno. I capelli si imbiancano, qualche guarnizione si allenta, una regolata al carburatore…ma l’importante è avere la ‘sktett’ ( la testa) che funziona. E Pasquale Di Pede, cantautore materano, nativo di Serra Venerdi e ora presidente del Comitato Sassi, è tempo di pagare il caffè, un gelato a chi gli ha fatto gli auguri da quel megafono sociale, che è facebook, o per strada dove strette di mano, pacche sulle spalle, baci e abbracci sono il segno di una amicizia da guardare negli occhi e nel cuore. Naturalmente attendiamo il nuovo disco. Alla prossima ricorrenza delle tre ventine i nat’ i ttont…E,intanto, Pasquale ricambia con alcuni versi.

Tutti i giorni una volta all’anno

Una volta all’anno

viene il compleanno

Ho voluto offrire il caffè

a chi lo serve a me

Alla commessa che estrapola un augurio

tra mille prodotti destinati ad altri

Ai pochi amici che hanno avuto un pensiero

In un tempo confuso tra il falso e il vero

Ai famigliari che sono pietre miliari

A chi a distanza mostra vicinanza

A chi con la voce ha fatto sentire

quello che tutti i giorni dovremmo dire

per andare sereni la sera a dormire

per esempio: tutte le guerre devono finire