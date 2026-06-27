Tre ululati dei Lupi di Lucania per il Rally delle Luminarie del Salento

E quel ”suono” che un alimentazione elettrica non potrà mai dare…viene dagli equipaggi di Potenza e Matera del’ Historic club Lupi della Lucania che parteciperanno il 27 e 28 giugno all’Historic Regularity Ralli delle Luminarie di Scorrano ( Lecce), con tre auto terribili…come l’Autobianchi A112 Abarth, Fiat 127 e Mini Cooper 1300. Il clou della gara domenica 28 con la partenza da Scorrano, seguita da due prove speciali ripetute tre volte ciascuna: la “Pozzelle – SARA assicurazioni” (Zollino e Martano) e la “Parco dei Paduli – Autosat” (Scorrano).ìIl percorso attraverserà i comuni di Maglie, Zollino, Martano, Cannole, Bagnolo, Muro Leccese, San Cassiano e Botrugno. Traguardo dalle 19.30 in una parata con le luminarie della Festa di Santa Domenica.Gli equipaggi iscritti alla gara auto moderne sono trenta, a quella storica undici. Undici come gli anni del piccolo lupetto Francesco, che già respira aria di motori e che prima o poi- ne siamo certi- sarà alla guida di un’auto competitiva. Ai nostri equipaggi l’augurio di rito…



COMUNICATO STAMPA

Dal Cuore della Basilicata alle Luci del Salento: l’Historic Club Lupi della Lucania Schiera Tre Equipaggi all’Historic Regularity Rally delle Luminarie di Scorrano.

Matera e Potenza unite sotto il segno del “Lupo”: riflettori accesi sulle storiche Autobianchi A112 Abarth, Fiat 127 e Mini Cooper 1300.

L’Historic Club Lupi della Lucania annuncia la propria partecipazione alla prestigiosa e suggestiva cornice dell’Historic Regularity Rally delle Luminarie, evento di spicco che si disputerà tra le celebri architetture di luce di Scorrano (LE) e le selettive strade del Salento.

A tenere alto il vessillo del club e l’onore dell’intera regione sarà una spedizione d’eccezione che unisce idealmente i due capoluoghi lucani in un unico, grande afflato sportivo.



Saranno infatti tre gli equipaggi a scendere in pista sotto i colori del sodalizio: due in rappresentanza della città di Matera e un terzo proveniente da Potenza, a dimostrazione della capillarità e della forza identitaria che il club esercita su tutto il territorio lucano.

La precisione millimetrica sui pressostati e il fascino senza tempo dei motori d’altri tempi saranno affidati a tre vetture condotte da interpreti di assoluto livello:

L’equipaggio materano partecipa con una Autobianchi A112 Abarth (1982) affidata alle mani esperte del driver Massimo Giovannini, coadiuvato alle note e al cronometro dal co-driver Piervito Di Marzio, e con una Fiat 127 903 (1981) che vedrà al volante il driver Claudio Colella, supportato dall’esperienza del co-driver Danilo Sardone.

Mentre l’equipaggio potentino partecipa con una Mini Cooper 1300 schierata dall’agguerrito binomio potentino composto dal driver Antonio Mallano e dalla co-driver Maria Mallano. L’equipaggio Mallano rappresenta una delle punte di diamante più ambite e celebrate del settore storico del club, forte di una striscia di risultati straordinaria che li vede costantemente conquistare i primi posti e il gradino più alto del podio nelle proprie categorie di riferimento.



Lo Spirito di Squadra e i Sostegni Chiave Le grandi imprese sportive non si esauriscono nell’abitacolo, ma sono il frutto di un profondo lavoro di squadra e di un legame umano che supera i confini del campo di gara.

La spedizione al Rally delle Luminarie incarna perfettamente questo spirito di scuderia, a partire dalla guida carismatica del Presidente dell’Historic Club Lupi della Lucania, Gennaro Guerriero, il cui instancabile entusiasmo e dedizione quotidiana rappresentano la vera carica motivazionale per tutti i soci e i piloti.

Sul piano puramente operativo, la serenità e la sicurezza tecnica dei tre equipaggi saranno garantite da una partnership d’eccellenza. Il coordinamento e la gestione di ogni necessità logistica e meccanica lungo il percorso saranno affidati a Giuseppe Tragni, responsabile del parco assistenza di Gio.Co Tecnica Corse, struttura di riferimento pronta a intervenire tempestivamente per massimizzare le performance delle vetture storiche.



Ma il vero pilastro emotivo e la mascotte indiscussa di questa trasferta è il piccolo Francesco, di soli 11 anni. Presenza costante e appassionata in ogni singolo movimento, preparazione o trasferta del club, Francesco incarna la purezza di una passione che si tramanda di generazione in generazione, ricordando a tutto il team il valore più profondo della condivisione familiare.

“Non andiamo in Puglia solo per gareggiare o per sfidare il cronometro,” fanno sapere i vertici del Club. “Andiamo per portare l’anima, la tenacia e la bellezza millenaria della nostra terra lucana sotto il cielo illuminato a festa del Salento. Unire le forze di Matera e Potenza in un appuntamento così importante, supportati da professionisti eccezionali e dal calore delle nostre famiglie, è già per noi la vittoria più grande. I motori sono caldi, i cuori lo sono ancora di più.”



Gennaro Guerriero – Presidente 330-582711