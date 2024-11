Tre talenti lucani (2 di MT e 1 band di PZ) alle finali europee del Tour Music Fest 2024

Dal 24 novembre al 1° dicembre 2024, la Repubblica di San Marino ospiterà le Finali Europee del Tour Music Fest – The European Music Contest, uno degli eventi musicali in ambito continentale dedicato ai talenti emergenti. Tra i finalisti, ci sono anche 3 artisti provenienti dalla Basilicata: I protagonisti lucani di questa edizione sono: “4 al 41″, original band di Potenza

poi c’è “Michi” (all’anagrafe Michela Salluce) di Matera, giovanissima cantante di soli 10 anni che ha saputo farsi notare per la sua straordinaria interpretazione:

infine, “Eustachio Giorgialongo”, anch’egli materano, che concorre nella categoria Dj e producer:

Con oltre 29.000 partecipanti da 12 Paesi, il Tour Music Fest è un palcoscenico internazionale per giovani artisti emergenti, un evento che non è solo un’occasione di visibilità, ma anche una porta verso nuove opportunità, come borse di studio e contratti discografici. Un traguardo straordinario per questi giovani talenti che, dopo aver superato rigorose selezioni a livello nazionale, si preparano a sfidare i migliori artisti emergenti d’Europa con i quali si esibiranno su palchi prestigiosi, parteciperanno a masterclass con esperti del settore e ad eventi gratuiti che culmineranno nella finalissima del 1° dicembre presso il Teatro Little Tony di San Marino. Durante le Finali Europee, i finalisti della Basilicata si esibiranno davanti a una giuria composta da grandi nomi come il Maestro Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi, il rapper Ensi, DJ Mazay e Paola Folli. Il Tour Music Fest è da anni il trampolino di lancio per artisti che poi hanno raggiunto il successo, come Mahmood e Ermal Meta, e anche quest’anno si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica emergente. Per maggiori informazioni: Web: festival.tourmusicfest.it | FB: tourmusicfest “