L’accostamento a un successo del passato, legato al cuore di Roma, interpretata da Lando Fiorini, ci è venuto naturale dopo aver visto l’ultimo video di Lilo ‘’Lei sta tranquilla’’, ambientato nella Capitale tra centro storico, parchi e con quell’atmosfera particolare condivisa sui social nella giornata di San Valentino.

E l’effetto riteniamo sia pienamente riuscito in continuità con quanto realizzato a Bari in un altro video “https://giornalemio.it/eventi/baricapitalrap-2022-ecco-il-primo-video/, che ha messo in luce professionalità diverse nel realizzare un prodotto gradevole, che scarica parole come adrenalina passando da una sensazione all’altra.

Tra gioie e dolori, donne e motori, come si diceva un tempo ma che nel video – distribuito su vari canali social come you tube https://youtu.be/JSSrK9YaSXs

Dove il riferimento di Lilo al non aver mai avuto un motorino fa il paio con i potenti cavalli di una Mercedes Amg CLA.

Ma c’è tutta la voglia di farsi ascoltare e di ascoltare, con lei…che attende in un noto ristorante (l’osteria dei pontefici) liberandosi dei gracchianti auricolari per ascoltare le parole rassicuranti di quel Cupido che va in giro nella notte romana con cane al guinzaglio e amici, invitandola a ‘’ Stare tranquilla, quando sono accanto…Stai serena, non fare la scema’’ scantonando sui ricordi, sulla propria storia fatta anche di adrenalina, motorino, schianto e di avere combinato un casino…un bambino e che “il problema dei ragazzi di oggi è la noia’’.



Frasi e parole sparate di getto, coperte a volte dalla musica e dalla frequenza al fulmicotone di vocali e consonanti. Ma ci sta è il genere e quella tensione interna che riga il volto con una lacrima nella città eterna. Sanremo 2021 è alle porte. Ma continuiamo a seguire Lilo e il gruppo che ha realizzato questo video, curato da Pasquale Sciannameo, insieme a costumi e scenografia, e da quanti -come nel box che segue- non hanno trascurato alcun particolare. Bravi.

Lilo – Lei sta tranquilla. Ma niente noia

Video diretto da Pasquale Sciannameo. Girato, montato ed editato da Dawid Marek Szykula.

Rec, mix e master presso Soundmakers Studio – Roma (RM)

Instrumental produced by Luca Camporeale, Fabio Naso, Antonio Lollino

Modella: Federica Zanotti (da Glamour Model Management)

Mercedes AMG CLA: Wanted Cars