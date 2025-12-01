lunedì, 1 Dicembre , 2025
“Tra Terra, Acqua, Fuoco e Vita: il Natale francescano nel borgo di pietra”

Sabato 20 dicembre 2025, nel cuore del “Paese delle Case in Pietra”, torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale lucano: “Il Presepe del Creato – Un canto alla Terra, all’Acqua, al Fuoco e alla Vita”.
L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente intenso, poiché è interamente dedicata a San Francesco d’Assisi, in occasione dell’800° anniversario del “Cantico delle Creature”. Un omaggio che intende rinnovare l’attualità del messaggio francescano: la cura del creato, l’armonia tra uomo e natura e la consapevolezza della sacralità di ogni elemento che compone la vita.
Nel suggestivo scenario di Guardia Perticara, l’intero borgo si trasformerà in un percorso narrativo e scenico che accompagnerà il pubblico attraverso i quattro elementi celebrati dal Santo: Terra, Acqua, Fuoco e Vita. L’esperienza sarà impreziosita dai mercatini di Natale, dall’area ristoro, dagli zampognari nel borgo e dalle atmosfere musicali del gruppo Odor Rosae Musices, che renderanno l’evento ancora più coinvolgente e suggestivo.
Due gli spettacoli a tema: uno alle ore 17:00 e uno alle ore 18:30, con la partecipazione di numerosi interpreti e figuranti.
La voce narrante sarà quella di Alessia Veronica Melfi, mentre testi e regia sono a cura dello storico dell’arte Antony Gallo.
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Guardia Perticara, Comune di Guardia Perticara, Regione Basilicata, APT Basilicata, UNPLI Basilicata e con il supporto di realtà territoriali di rilievo quali TotalEnergies e Tempa Rossa, che contribuiscono alla valorizzazione culturale e sociale della manifestazione.
“Il Presepe del Creato” si conferma così un appuntamento capace di fondere tradizione, arte e spiritualità, regalando a residenti e visitatori un’esperienza unica che celebra la bellezza del creato e l’identità del borgo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
