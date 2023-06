Tra i banchi del “Loperfido” la quinta B… dopo 50 anni.

Una rimpatriata legata a un sogno che si concretizza, dopo 50 anni, per i ragazzi della classe quinta B del vecchio istituto tecnico commerciali per ‘’ragionieri’’ ( si chiamava così) Antonio Loperfido di Matera. E domani, sabato 17 giugno, gli ex studenti, stempiati, con i capelli bianchi, ma con lo sguardo rimasto più o meno uguale, si ritroveranno per ricordare – chissà – la notte prima degli esami di Stato, il rapporto con i docenti come il prof Arcangelo Casino con il preside Salvatore Scardillo. Una bella pagina di storia della scuola che oggi accorpa, altre realtà e indirizzi, come è accaduto in istituti. Resta la storia e la memoria della quinta B, con una “partita doppia’’ su registri cartacei di una economia che ha passato la mano all’innovazione (e non sempre funzionale) e all’arida sequenza dei fogli elettronici in formato excel. Cara, vecchia ‘’ Ragioneria’’…



COMUNICATO STAMPA

Dopo 50 anni, di nuovo tra i banchi del Loperfido.

Era il 1973 e ancora si chiamava esame di maturità, più che esame di Stato. A luglio, in una delle aule dell’Istituto commerciale Loperfido (solo dagli anni’90 diventerà Loperfido-Olivetti), guidato dal preside Scardillo, al primo piano del palazzo di Via Moro a Matera, si diplomavano i ragazzi e le ragazze della quinta B, 35 in tutto, che domani mattina, 17 giugno, s’incontreranno nella stessa aula dove si lasciarono.

Nei mesi scorsi, la telefonata di Michele, uno degli ex studenti, a Rocco: “Ho fatto un sogno, stavamo tutti insieme nella stessa aula dell’istituto dove ci siamo diplomati. Che ne dici di rivederci?”. Rocco, di Bernalda, non esita a condividere l’invito: “Mi adopero affinché il sogno possa realizzarsi!”. Reperisce i numeri di telefono dei compagni, ormai da anni sparsi nelle diverse città italiane, e riesce nell’impresa di convocarli quasi tutti.

E così domani si ritrovano, questa volta senza l’ansia di quando si diplomarono, una “reunion” di vecchi amici per tornare indietro con la memoria, per rivivere i tempi giovanili, richiamare aneddoti e storie che li accomunano. Dal 1973 non si sono più rivisti, tranne qualche eccezione, e grazie anche alla dirigente dell’Istituto Loperfido-Olivetti, prof.ssa Antonella Salerno, potranno nuovamente sedersi tra i banchi per ricordare e emozionarsi, magari con la stessa leggerezza, lo spirito e il disincanto di una volta. Con loro ci sarà uno degli insegnanti (di Diritto e Economia), il professore Arcangelo Casino, oggi notaio a Matera. Poi a pranzo insieme.

Matera, 16 giugno 2023

ufficiostampa@loperfido-olivetti.edu.it