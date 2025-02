TRA DEMONI E ROMANTICI – OMG diretta dal M° Gianluca Marcianò

Giovedi 20 febbraio 2025, ore 21.00, presso l’Auditorium “Gervasio” di Matera, è in programma il concerto “TRA DEMONI E ROMANTICI: Rachmaninov/Paganini”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Solista al pianoforte, Emanuil Ivanov. «Un concerto – assicura il Maestro Gianluca Marcianò – con un programma sublime: “Romeo e Giulietta”, la suite della “Bella addormentata” di Čajkovskij, le variazioni sul tema di Paganini curato da Rachmaninov, eseguite magistralmente da Emanuil Ivanov. Titoli che assicurano un carico di emozione e passione, con meravigliose frasi melodiche e temi conosciuti dal pubblico di tutto il mondo”. Nato nel 1998 in Bulgaria, il pianista Emanuil Ivanov ha studiato con Galina Daskalova e con Atanas Kurtev. Vincitore assoluto della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, negli anni passati ha vinto numerosi concorsi quali il Vivapiano, Scriabin-Rachmaninoff, Viktor Merzhanov, Pavel Serebryakov, Liszt-Bartók, Young virtuosos e Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti a Bucarest, il secondo premio al Concorso Chopin di San Pietroburgo e il secondo premio al Concorso Casagrande, dove ha conquistato anche il Premio del pubblico. Nel 2021 ha debuttato sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Il concerto è stato registrato live e lo streaming del recital è stato visualizzato più di 150.000 volte già dalla prima settimana online. Fra gli altri impegni del giovane pianista, recital e in veste di solista con orchestra nei centri musicali più importanti in Europa e Asia: Londra, Monaco di Baviera, Milano, Roma, Vienna, San Pietroburgo, Sofia, Hong Kong, Tokyo, Beijing, e in molte altre capitali. La Stagione Concertistica 2024 – 2025 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata, Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.”

