Tour estivo in 15 concerti (uno per Pino Siggillino) dell’Orchestra sinfonica di Matera

E l’esordio è fissato per mercoledì 31 luglio a Montalbano jonico, nei giardini di Palazzo Rondinelli, con la prima dei 10 concerti incentrati sul tema delle “Serenate d’amore ” La formazione d’archi sarà diretta dal Maestro Pietro Mianiti. In programma musiche di Benjamin Britten, Edvard Grieg e di Ottorino Respighi. Voce recitante Romina Presicci.

Il concerto del 5 agosto a Le Monacelle a Matera è dedicato alla memoria di Pino Sigillino, scomparso un anno fa, che si prodigò per l’avvio alla pratica sportiva per tanti giovani. L’orchestra terrà altri cinque concerti, con la voce di Mario Rosini, sulla scuola dei cantautori genovese. La giovane orchestra materana terrà concerti fino al 21 agosto e toccherà vari centri del Materano.



L’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

DEDICA LE SUE “SERENATE D’AMORE”

AI COMUNI DELLA PROVINCIA

Mercoledì 31 luglio con inizio alle 21:00 a Montalbano Jonico la prima delle dieci “Serenate d’amore”. La formazione d’archi sarà diretta dal Maestro Pietro Mianiti. In programma musiche di Benjamin Britten, Edvard Grieg e di Ottorino Respighi. Voce recitante Romina Presicci.

Il concerto del 5 agosto a Le Monacelle a Matera è dedicato alla memoria di Pino Sigillino.

La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Matera (Osm) proseguirà fino al 21 agosto, con due produzioni e 15 concerti a: Bernalda, Colobraro, Grassano, Marconia, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pomarico, Rotondella, Salandra e Tricarico.

La stagione concertistica estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Matera (Osm) si apre con omaggio al territorio lucano. Dei quindici appuntamenti che la compongono, in calendario dal 31 luglio al 21 agosto in tredici Comuni della provincia di Matera, ben dieci sono delle Serenate d’amore. Ulteriori cinque concerti sono dedicati ai cantautori della scuola genovese o scuola storica della canzone d’autore italiana.

Il primo appuntamento con i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Matera si terrà mercoledì 31 luglio nei Giardini di Palazzo Rondinelli a Montalbano Jonico. Con inizio alle ore 21:00.

L’Orchestra con una formazione di soli archi: violini, viole. violoncelli e contrabbassi eseguirà il concerto Serenate d’amore per orchestra d’archi.

I 20 musicisti, diretti dal Maestro Pietro Mianiti, si esibiranno in un programma di respiro colto, europeo e capace di trasmettere al pubblico il sentimento d’amore promesso dal titolo e magistralmente trasposto in sinfonie e suite da autori del calibro di Benjamin Britten, Edvard Grieg e Ottorino Respighi. I brani musicali saranno intervallati dalla lettura di alcune poesie, scelte e interpretate dalla giovane attrice e drammaturga materana Romina Presicci, che hanno come tema centrale l’amore.



“L’Orchestra Sinfonica di Matera torna a incontrare il territorio e il pubblico e dedica loro una serenata d‘amore – afferma il direttore artistico della formazione orchestrale Saverio Vizziello – la stagione estiva 2024 ci porterà, dopo il concerto del 31 luglio a Montalbano, il 1° agosto al castello del Malconsiglio a Miglionico; il 2 agosto in piazza della Repubblica a Rotondella; il 3 agosto in largo Convento a Colobraro; nella corte di Palazzo Marchesale a Pomarico domenica 4 agosto; l’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso ospiterà il concerto del 6 agosto; mercoledì 7 agosto saremo in piazza San Rocco a Salandra, sabato 17 agosto in piazza Montegrappa al borgo La Martella per concludere domenica 18 agosto nel piazzale del Castello Normanno a Tricarico. Tutti i concerti inizieranno sempre alle ore 21:00. Abbiamo voluto dedicare il concerto Serenate d’amore per orchestra d’archi in programma a Le Monacelle lunedì 5 agosto alla memoria di Pino Sigillino, figura di rilievo nella comunità materana e che ha contribuito ad avvicinare alla cultura sportiva tanti giovani. Solo per questa data è previsto un ingresso di € 5,00, i biglietti si possono acquistare in prevendita alla Cartoleria Montemurro in via delle Beccherie a Matera.

D’eccellenza – prosegue Vizziello – il programma musicale, dalla Simple Symphony, op. 4 del compositore inglese Benjamin Britten, alla Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg, più grande compositore norvegese, alle Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi, una partitura emblematica di una delle principali tendenze della musica italiana del Novecento, quella alla riscoperta della secolare tradizione strumentale italiana. Ancora una volta la nostra Orchestra sarà diretta da un Maestro dall’indiscussa professionalità: Pietro Mianiti, direttore dell’Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano”.



“La scelta di intitolare Serenate d’amore la prima delle due produzioni della stagione estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Matera – spiega la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato – nasce essenzialmente dal forte desiderio di dedicare, rinnovando con la musica di qualità la “promessa d’amore” che da sempre la OSM ha dichiarato all’intero territorio della splendida provincia materana. Con questa produzione accompagneremo il pubblico in un viaggio attraverso le diverse sfumature dell’amore, da quello dolceamaro per il territorio a quello romantico per l’amante, per poi passare alle note nostalgiche di un amore perduto e finire con un trionfo dell’amore per se stessi.



Ad agosto, inoltre, la nostra Orchestra si esibirà in una seconda produzione intitolata De André e i cantautori genovesi: una notte di musica d’autore. L’organico strumentale, diretto dal Maestro Vito Andrea Morra, accompagnerà la voce di Mario Rosini sulle note di alcune delle più celebri canzoni di Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Gino Paoli. Gli appuntamenti per questo concerto sono: mercoledì 14 agosto in piazza Purgatorio a Grassano, venerdì 16 in piazza della Liberazione a Pomarico, lunedì 19 in piazza San Bernardino a Bernalda, mercoledì 20 in piazza Elettra a Marconia e, ultima data, giovedì 21 agosto al Castello del Malconsiglio a Miglionico. Anche per questi concerti l’orario d’inizio è alle ore 21:00”.



Calendario SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi:

• Mercoledì 31 luglio ore 21:00 – Giardini di Palazzo Rondinelli – Montalbano Jonico

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Giovedì 1 agosto ore 21:00 – Castello del Malconsiglio – Miglionico

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Venerdì 2 agosto ore 21:00 – piazza della Repubblica– Rotondella

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Sabato 3 agosto ore 21:00 – largo Convento – Colobraro

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Domenica 4 agosto ore 21:00 – Corte Palazzo Marchesale – Pomarico

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Lunedì 5 agosto ore 21:00 – Le Monacelle – Matera (*)

Concerto dedicato alla memoria di Pino Sigillino

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

(*) Ingresso € 5,00 – prevendita: cartolibreria Montemurro via delle Beccherie – Matera

• Martedì 6 agosto ore 21:00 – Abbazia San Michele Arcangelo – Montescaglioso

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Mercoledì 7 agosto ore 21:00 – piazza San Rocco – Salandra

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Sabato 17 agosto ore 21:00 – piazza Montegrappa Borgo La Martella – Matera

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

• Domenica 18 agosto ore 21:00 – piazzale Castello Normanno – Tricarico

SERENATE D’AMORE per orchestra d’archi

Musiche: Simple Symphony, op. 4 di Benjamin Britten; Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg; Antiche danze ed arie per liuto, terza suite Trascrizione libera per orchestra d’archi di Ottorino Respighi.

Voce recitante: Romina Presicci

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Pietro Mianiti

Informazioni:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica estiva 2024 si svolge in collaborazione con i Comuni di: Bernalda, Colobraro, Grassano, Marconia, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pomarico, Rotondella, Salandra e Tricarico.

Matera, 30 luglio 2024

Sissi Ruggi

addetto stampa

della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera – FOSM

tel +39.333.474.2509

e-mail ufficiostampa@orchestrasinfonicamatera.it