Toto, Simple Minds, Robert Plant , Nas tra i big del Locus Festival 2024

Valle d’Itria, a cominciare da Locorotondo ( Bari), pronta a stendere un tappeto di stelle del rock e di altri generi musicali per il ‘’Locus festival 2024’’ che quest’anno compie 20 anni. E, a giudicare dai nomi, riportati nel programma, gli organizzatori hanno fatto le cose per bene in modo che sia una edizione da ricordare.

Un tour nel comprensorio pugliese, dal 28 giugno al 14 agosto, in luoghi da visitare che invitano a pernottare anche per il giorno dopo. Annotate, prenotate e mettetevi in viaggio…

LA NOTA DI PRESENTAZIONE

LOCUS FESTIVAL 2024

IT WAS WRITTEN

XX edizione

28 giugno

–

14 agosto

Lo storico festival pugliese tra i simboli dell’estate musicale

italiana compie 20 anni. Annunciato il programma completo.

BASSOLINO | CALCUTTA | CHANNEL ONE | COCA PUMA |COCO MARIA

| COLAPESCE DIMARTINO | COSMO |DANIELA PES |

DEENA ABDELWAHED | FAT FREDDY’S DROP | FULMINACCI

|GALLIANO | GLEN HANSARD | I HATE MY VILLAGE |KASSA OVERALL

|MARCUS MILLER |MARCO CASTELLO | MASSIMO

SILVERIO | MATTEO

MANCUSO | MEUTE |NAS |OKGIORGIO |ROBERT PLANT

SAVING

GRACE

|SALMO & NOYZ NARCOS | SAMA’ ABDULHADI| SERENA

BRANCALE | SIMPLE MINDS | SUBSONICA |T

Y1

| TOTO |TUPPI &

MODDI MC | VINICIO CAPOSSELA | YUSSEF DAYES

Una storia gloriosa che ha saputo attraversare due decenni con musiche e voci da ogni parte del

mondo, centrando coraggiose scoperte e anticipando i tempi e le mode.

Una storia incisa nella terra rossa, nella calce bianca e nella pietra ruvida di un terri

torio che fu inesplorato e che ora è diventato il

place to be di chi cerca un’estate ad alta qualità musicale: la Puglia.

Una storia da onorare con una nuova, indimenticabile line up.

Dal 28 giugno al 14 agosto va in scena la ventesima edizione del Locus

Festival, un baluardo

dell’estate musicale italiana e un antesignano del rinascimento pugliese.

Per celebrare questo incredibile traguardo, il festival nato a Locorotondo (BA) e che in questi due

decenni ha messo la Valle d’Itria sulle mappe di tutti gli

amanti della musica, sceglie come tema

ispiratore

“It Was Written”

, facendo proprio il titolo del secondo album di

Nas

, fra gli ospiti più

importanti di questa edizione del 2024.

Una scelta che rivendica la propria capacità di accogliere con coraggio e lungimiranza nuovi luoghi

e nuovi suoni, senza mai dimenticare le proprie radici: sin dalla prima edizione nel lontano 2005,

infatti, il festival ha saputo scoprire prima di altri la

Puglia come terreno fertile dove far germogliare

realtà musicali attrattive e di qualità.

Come se la storia e l’impatto culturale di questi vent’anni di

Locus Festival fosse in realtà

già scritto nell’aria profumata di ulivi e salsedine, nel fascino antic

o di trulli e borghi antichi, nell’inimitabilità della luce, del cibo e dei paesaggi tra mare e collina.

Un’operazione maieutica che, a partire dalle qualità uniche di un territorio, ha saputo scrivere pagine

uniche di bellezza artistica e musicale.

La ri cetta segreta della longevità del Locus è la fusione perfetta fra artisti di alto profilo mondiale e

i migliori nomi della scena italiana, in un’esplosiva e originale miscela tra passato, presente e futuro.

Per questo, nel suo ventesimo anno di vita, il L ocus Festival

si regala e offre al proprio pubblico un

cartellone d’eccezione per un’estate indimenticabile e mai così ricca di proposte artistiche di

assoluto rilievo. Come sempre, la line up vanta stelle brillantissime della musica mondiale come

Nas (uni ca data italiana)

, Toto, Marcus Miller, Robert Plant, Simple Minds, Glen Hansard,

il gradito ritorno dei Fat Freddy’s Drop, Yussef Dayes, Meute, Channel One

(sound system) e alcune scelte ispirate accuratamente selezionate nel panorama internazionale più i

nnovativo con Deena Abdelwahed, Sama’ Abdulhadi, Coco Maria.

A questi nomi internazionali si aggiungono la qualità della musica italiana con artisti come

Subsonica, Calcutta, Vinicio Capossela, Salmo & Noyz Narcos, Colapesce Dimartino,

Fulminacci, Cosmo e

alcune fra le novità più fresche del Bel Paese come

Daniela Pes, Matteo

Mancuso, I Hate My Village, Bassolino, Serena Brancale, Matteo Mancuso, okgiorgio, TY1

e le local legends

DJ Tuppi & Moddi MC

.

Inoltre, grazie alla collaborazione con lo storico pro

gramma di Radio2,Musical Box

, condotto da

Raffaele Costantino, arriveranno al Locus anche due proposte artistiche di grande respiro

internazionale come

Galliano e

Kassa Overall

e due realtà emergenti italiane come

Coca Puma

e

Massimo Silverio

. Una program

mazione di quattro concerti che sarà interamente documentata

dall’emittente radiofonica RAI Radio2.

Anche per questa XX edizione, il Locus guiderà il pubblico in

un imperdibile viaggio musicale

attraverso alcune delle più belle

location

della Puglia.

Come di consueto, le piazze e le masserie di

Locorotondo

–

sede storica del Locus nonché suo centro

propulsore

–

saranno il punto nevralgico del climax agostano del festival, ma nelle settimane

precedenti si toccheranno alcuni degli scorci più riconoscibil

i e identificativi della regione.

Si parte a fine giugno con alcuni fra i luoghi più rappresentativi di

Bari

, dal meraviglioso Teatro

Petruzzelli rifiorito nella sua bellezza, alla storica Fiera del Levante, da sempre il ponte culturale e

commerciale che collega il capoluogo verso il mondo. A luglio si prosegue fra entroterra e mare:

Largo Martellotta e il meraviglioso Trullo Sovrano, nel cuore del centro storico costellato di trulli di

Alberobello

(BA), patrimonio dell’UNESCO dal 1996, per una straordinari

a prima volta del Locus

nella

Capitale dei trulli

; la storica Tenuta Bocca di Lupo di

Minervino Murge

(BT), immersa fra i

vigneti della Murgia più profonda e ancestrale; il Campo Boario ai piedi di

Ostuni

(BR), con un

panorama unico sulla

“Città Bianca”

; l

a piazza centrale del centro storico di

Fasano

(BR), il salotto

per eccellenza lungo costa dei trulli.



PROGRAMMA

Il percorso della ventesima edizione del Locus Festival avrà inizio dal capoluogo di regione: si parte

da Bari venerdì

28 giugno

con il conce

rto alla Fiera del Levante già

sold

–

out

di

Calcutta

, l’artista

targato

Bomba Dischi

che più di tutti ha saputo sparigliare le carte del panorama artistico italiano

a metà dello scorso decennio. Con il suo secondo album

“Mainstream”

(2015), il cantautore d

i Latina

ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per tutta una scena musicale che, dai locali più

piccoli della scena underground italiana, ha saputo conquistare palazzetti, stadi e le attenzioni del

mondo musicale generalista. Con le nuove canzoni

della sua ultima uscita,

“Relax”

, tutto il pubblico

del Locus è già pronto a cantare.

Sabato

29 giugno

il Locus Festival si sdoppia, esemplificando al meglio la sua versatilità. Alla

Rotonda di via Paolo Pinto il festival cala due assi della scena rap italiana:

Salmo & Noyz Narcos

,

saranno sul palco che volge lo sguardo al lungomare di Bari con le tracce d

el loro

joint

–

album

“CVLT”

, un disco fiero che trasuda autenticità, potenza e credibilità in ogni barra e in ogni

produzione.

In contemporanea il

29 giugno

, all’interno di uno scrigno magico e prezioso come il Teatro

Petruzzelli, arriva il magnetico cantau

tore, chitarrista e attore irlandese

Glen Hansard

. Dagli esordi

come frontman dei The Frames e l’apparizione nel film di culto

“The Commitments”

alle

sperimentazioni folk rock nel duo The Swell Season, fino all’ultima fatica discografica

“All That Was

East

Is West Of Me Now”

: la voce dell’artista dublinese rappresenta una vera e propria gemma per

questa edizione del Locus.

Domenica

30 giugno

si chiude la tre

–

giorni barese del festival con un concerto leggendario: da

Glasgow tornano in terra pugliese per un

’unica data nel Sud Italia i

Simple Minds

, capitanati dalla

voce inconfondibile di Jim Kerr e dal talento distintivo del chitarrista e polistrumentista Charlie

Burchill. Un’occasione preziosa per celebrare oltre quarant’anni di carriera vissuti al vertice

delle

classifiche in tutto il mondo grazie a hit indimenticabili come

“Don’t You (Forget About Me)” e “Alive

and Kicking”.

Con il mese di luglio, il Locus Festival fa un vero e proprio regalo al proprio pubblico e al proprio

territorio. Sabato

13 luglio

, fra i famosissimi trulli del centro storico di Alberobello (BA), va in scena

un imperdibile concerto a ingresso libero con l’apprezzato duo

Colapesce Dimartino

. Grazie alle

partecipazioni al Festival di Sanremo con brani già diventati classici della canz

one italiana come

“Musica leggerissima”

e

“Splash”

, il sodalizio artistico fra i due cantautori siciliani ha saputo

conquistare il grande pubblico senza perdere in qualità, personalità e autenticità: l’abbraccio della

piazza pugliese saprà suggellare quest

a intesa perfetta. La serata gratuita alberobellese sarà

anticipata e seguita da altre due notti di musica a ingresso libero a cura del programma di Rai

Radio2“Musical Box”

: introdotto dalle selezioni musicali dell’host Raffaele Costantino, venerdì 12 luglio

e domenica 14 luglio

, all’ombra del Trullo Sovrano (l’unico storicamente su due livelli nel

territorio alberobellese), si esibiranno rispettivamente la cantante romana Coca Puma

, artista

eclettica di formazione nu

–

jazz che sfugge a ogni definizione, e

il musicista

Massimo Silverio

, con

il suo personalissimo mondo sonoro fatto di poesia e melodie tra antico e contemporaneo, popolare

e colto, acustico ed elettronico.

Il viaggio del Locus Festival nell’entroterra pugliese continua nelle Murge raggiungendo

un’altra

location cara al festival: la meravigliosa Tenuta Bocca di Lupo a Minervino Murge (BT), casa dei

vini Tormaresca. Fra i filari dei vigneti

sabato 20 luglio

arriva l’estro inestimabile e infinito di

Vinicio Capossela

con

Altri Tasti

–

Canzoni urge

nti con band

, un live in cui oltre all’ultimo album del

cantautore

“Tredici canzoni urgenti”,

Targa Tenco 2023 come miglior album in assoluto, troveranno

spazio brani dal disco

Camera a sud

nell’anniversario del suo trentennale.

Risalendo lungo la Murgia per arrivare al mare della costa dei trulli, lunedì

22 luglio

al Campo

Boario di Ostuni (BR) c’è un appuntamento imperdibile con il rock immortale dei

Toto

. Nata come

supergruppo di talentuosissimi

session men

, la leggendaria band

guidata da Steve Lukather porta in

Puglia 45 anni di carriera e di grandi canzoni come

“Africa”, “Rosanna” e

“Hold The Line”: la storia

dell’arena rock al cospetto della bellezza della

“Città bianca”

.

Ci si sposta di pochi chilometri per tornare alle rad

ici jazz e black del Locus Festival con un doppio

concerto ad alto tasso di tecnica e intensità. A

Fasano

(BR)

,

sabato

27 luglio

, sul palco di Piazza

Ciaia una sfida a colpi di talento con due musicisti straordinari e padroni del proprio strumento. Da

un lato, una leggenda della grande black music americana, uno dei più influenti e iconici bassisti

jazz/funk al mondo

: Marcus Miller

. Dall’altro, la sei corde del giovane chitarrista italiano Matteo Mancuso

, classe 1996, già incoronato da virtuosi dello strume

nto del calibro di Steve Vai, Al Di

Meola e Joe Bonamassa come

“il futuro”

della chitarra elettrica. Domenica

28 luglio è di casa la

polistrumentista e compositrice

Serena Brancale, una delle voci più apprezzate della musica jazz e

nu soul italiana che di

recente ha spopolato con il suo ultimo singolo diventato virale oltre Italia

“Baccalà

”.

Agosto per il Locus Festival sarà sinonimo di

Locorotondo

: il consueto ritorno a casa, lì dove tutto

ebbe inizio vent’anni fa. Fra il 7 e il 14 agosto il Locus Festiv

al vivrà il proprio momento clou,

allargando la rassegna non solo ai concerti di Masseria Ferragnano ma anche a incontri e film nel

centro di Locorotondo, nonché con i live a ingresso libero di Piazza Aldo Moro e con la vivace area

market in Masseria.

Il

primo appuntamento nel cuore della Valle d’Itria rappresenta un gradito ritorno: già presenti

nelle prime edizioni del Locus e in quella dell’anno scorso, mercoledì

7 agosto

tornano a Masseria

Ferragnano i

Fat Freddy’s Drop

, amatissima band neozelandese ar

tefice di un connubio unico e

inimitabile di reggae, soul, funk ed elettronica. Una festa imperdibile, corredata in chiusura dal dj

–

set in levare di

Channel One

, storico

sound system

del Carnevale di Notting Hill dal 1983.

In paese a Piazza Aldo Moro, la

storica piazza del Locus a Locorotondo, andranno in scena due

proposte internazionali a cura di

Musical Box

: giovedì

8 agosto

si esibisce

Galliano

, un’icona

britannica della club

culture e dell’acid jazz come con la sua band, che ritorna sulla scena dopo 25

anni con un nuovo album in arrivo. Venerdì

9 agosto

invece è il turno di

Kassa Overall

, musicista

jazz, MC, cantante, produttore e batterista newyorchese, che fonde la sperimen

tazione

d’avanguardia con le tecniche di produzione hip

–

hop per declinare il nesso tra jazz e hip hop in

direzioni non ancora tracciate.

Come per i due eventi di luglio, l’intero programma a cura di

Musical Box

sarà documentato su Rai

Radio2.



Sabato 10 agosto

alle ore 20:00, in piazza Aldo Moro, verrà proiettato

“Temporary Road

(Una) vita

di Franco Battiato”

, un ritratto confidenziale ed emozionante dedicato al grande Maestro,

scomparso due anni fa e ospite di una delle prime edizioni del festival.

A seg

uire ci si sposta in Masseria Ferragnano per una speciale Notte di San Lorenzo con una delle

band italiane più amate: i

Subsonica

. Il gruppo torinese, fresco di pubblicazione del nuovo disco

“Realtà aumentata”

, ripercorre una carriera longeva attraverso le

diverse tappe dell’incontro fra

canzone ed elettronica nel nostro Paese che hanno saputo scrivere con originalità, da veri e propri

precursori. In apertura, una fra le personalità più interessanti della scena musicale italiana: dalla

Gallura, tutto il mon

do sonoro esoterico fra elettronica e ambient di

Daniela Pes

, Targa Tenco 2023

come Miglior opera prima per

“Spira”

. Chiude la serata

Deena Abdelwahed

, produttrice e dj

tunisina di stanza in Francia e rappresentante della musica araba più multiforme e cont

aminata con

infinite sfumature di dance ed elettronica.

Domenica

11 agosto

ancora una proiezione cinematografica in Piazza Aldo Moro con

“DallAmeriCaruso. Il concerto perduto”

, film documentario del 2023 diretto da Walter Veltroni e

realizzato grazie a fi

lmati integrali ritrovati del concerto dell’artista bolognese al Village Gate di

New York del 1986.

A Masseria Ferragnano, invece, si prosegue lungo la ricerca artistica e sonora con una serata

incredibilmente variopinta e sfaccettata, guidata dal talentuo

sissimo batterista londinese

Yussef

Dayes

, da anni fra i protagonisti più brillanti della nuova scena jazz inglese e reduce dalla

pubblicazione di un album manifesto nel 2023 come

“Black Classical Music”



. Nella stessa serata,

fresche sonorità anche dall’Italia con il viaggio sonoro libero e imprevedibile, visionario e

travolgente degli

I Hate My Village

, il supergruppo composto da Adriano Viterbini (Bud Spencer

Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco

Fasolo (Jennifer Gentle) con il loro nuovo album

“Nevermind The Tempo

“,e il sound partenopeo fra

Mediterraneo e malinconia di

Bassolino In chiusura, il dj

set a cavallo fra Caraibi, Centro e Sud

America con

Coco Maria

, artista nativa del Messico cresciuta

fra Londra e Berlino e punto di

riferimento per la musica latina più effervescente.

Lunedì

12 agosto

il Locus Festival scrive la storia con

Nas

, da decenni nel pantheon del rap

mondiale. Sul palco di Masseria Ferragnano, il rapper di New York celebrerà il

trentennale

dall’uscita di

“Illmatic”

, ampiamente considerato uno dei più grandi e influenti album hip hop di

tutti i tempi. Un appuntamento con un vero e proprio monumento della cultura urban, che sarà

introdotto dai vinili del dj salernitano

TY1

e dall’

accoppiata tutta pugliese composta dal barese

DJ Tuppi

e dal tarantinoModdi MC

, membri della seminale Pooglia Tribe.

Si continua in Masseria anche martedì

13 agosto

con uno dei nomi più amati della nuova canzone

italiana:

Fulminacci

. Nonostante la giovan

e età, l’artista romano ha raggiunto rapidamente il

successo grazie a canzoni sincere e a una scrittura divertente e coinvolgente, passando anche per il

Festival di Sanremo nel 2021, palco su cui è tornato anche quest’anno come ospite di Gazzelle. Il suo

ultimo disco

“Infinito+1”

è un ulteriore tassello del suo incredibile percorso cantautorale. Nella

stessa sera, sul palco del Locus presenterà il suo nuovo disco

“Pezzi della sera”

l’artista siracusano

Marco Castello

, fra i più esuberanti artefici del canta

utorato siciliano e membro de La Comitiva, la

backing

–

band del norvegese Erlend Øye dei Kings of Convenience (band ospite del festival nel

2010). Chiuderà la serata uno degli astri nascenti dell’elettronica nazionale: il producer bergamasco

okgiorgio

, giàmembro degli Iside e autore di un connubio irresistibile e originalissimo di dance,

post

–

dubstep e future garage, con un pizzico d’amore per la tradizione musicale italiana.

Chiude il festival la serata di pre

–

Ferragosto di mercoledì

14 agosto

, ancora una

volta all’insegna

dell’incontro tra suoni internazionali e protagonisti della scena musicale italiana. A Masseria

Ferragnano arrivano in marcia i

Meute

, la

“techno marching band”

nata fra le strade del quartiere

anticonformista di St. Pauli ad Amburgo e r

apidamente diventata un vero e proprio fenomeno

mondiale. Il collettivo di ottoni presenterà al Locus il quarto album

“Empor”,

pubblicato a febbraio.

Un concerto a cui sarà impossibile resistere, così come non si potrà non farsi ammaliare

dall’acclamatissi

mo live di

Cosmo

: dopo un tour sold

–

out primaverile, l’artista di Ivrea porta la sua

festa di liberazione in Puglia con le tracce del suo nuovo disco

“Sulle ali del cavallo bianco”

. Un inno

alla libertà, all’unione e alla festa, senza pregiudizi e possibil

mente senza cellulari (nel corso delle

date di questo tour venivano consegnati degli adesivi per coprire le fotocamere all’ingresso del

concerto, per non farsi distrarre dagli schermi). Chiuderà la serata e il festival l’incisiva dj e attivista

palestinese

Sama’ Abdulhadi

, per una notte tutta da ballare con la sua techno minimale e musicale

al contempo.

Locus Festival

vivrà inoltre attraverso due

mostre



. Ad

Alberobello

, per celebrare il matrimonio tra

il festival e la città dei trulli, è stata allestita

“Andy Warhol. Life, Pop & Rock”,

mostra organizzata

da Bass Culture srl e Rjma Progetti culturali, con il patrocinio del Comune di Alberobello e in

collaborazione con l’Associazione Locus Festival, che sarà aperta al pubblico dal

18 maggio al 20

ottobre 20

24

. Attraverso una ampia selezione di circa 150 opere provenienti da collezioni private,

la mostra ripercorre tutta l’evoluzione artistica e umana, di uno dei più grandi protagonisti dell’arte

del nostro tempo, uno dei più poliedrici e influenti, dei più a

mati e discussi.

Per suggellare ulteriormente i propri vent’anni di storia a

Locorotondo dal 15 luglio al 14 agosto

sarà allestita la mostra fotografica celebrativa

“LOCUS ROTONDUS 2005

–

2023”

: un percorso

itinerante attraverso diversi luoghi di

Locorotondo (Piazza Aldo Moro, Largo Mitrano, Largo

Mazzini, Stazione FSE, Laboratorio Urbano G

–

Lan e Masseria Ferragnano), che tramite le immagini

mostrerà come quegli stessi luoghi hanno ospitato il festival, e sono cambiati insieme al festival.

Infine,

un ultimo grande evento sigilla il ventennale del Locus

l’8 ottobre allo storico Teatro

Petruzzelli

: dopo l’affetto dimostrato dalla città di Bari nella memorabile esibizione al Locus festival

la scorsa estate,

torna nel capoluogo pugliese per la prima da

ta del nuovo tour italiano Robert

Plant con il progetto

Saving Grace

, insieme a Suzi Dian

(voce),

Oli Jefferson

(percussioni),

Tony

Kelsey

(mandolino, baritono e chitarre acustiche), e

Matt Worley

(banjo, chitarre acustiche e

baritono, cuatro). Un viaggio

musicale tra folk, spiritual e blues, ispirato al paesaggio onirico delle

marce gallesi, alla scoperta delle influenze musicali di uno dei frontman più iconici della storia della

musica.

Ancora una volta ma più delle altre volte, con una line

–

up di altiss

imo profilo

Locus Festival

festeggia i suoi primi vent’anni e si proietta nel futuro, dal 2024 e oltre. Una storia nata da un sogno

vent’anni fa, e che oggi rappresenta l’orgoglio di un territorio e il biglietto da visita dell’estate

musicale italiana.



È

possibile seguire tutti gli aggiornamenti su locusfestival.it e sui canali social ufficiali.

Calendario Locus Festival 2024

–

IT WAS WRITTEN

Venerdì 28 giugno

–

Bari

–

Fiera del Levante

CALCUTTA

Sabato 29 giugno

–

Bari

–

Rotonda via Paolo Pinto

SALMO

& NOYZ NARCOS

Sabato 29 giugno

–

Bari

–

Teatro Petruzzelli

GLEN HANSARD

Domenica 30 giugno

–

Bari

–

Rotonda via Paolo Pinto

SIMPLE MINDS

Venerdì 12 luglio

–

Alberobello (BA) Trullo Sovrano

–

ingresso libero

Musical Box presenta: COCA PUMA

Sabato 13

luglio

–

Alberobello (BA) Largo Martellotta

–

ingresso libero

COLAPESCE DIMARTINO

Domenica 14 luglio

–

Alberobello (BA) Trullo Sovrano

–

ingresso libero

Musical Box presenta: MASSIMO SILVERIO

Sabato 20 luglio

–

Minervino Murge

–

Bocca di Lupo

VINICIO CAP

OSSELA

Lunedì 22 luglio

–

Ostuni (BR) Campo Boario

TOTO

Sabato 27 luglio

–

Fasano (BR) Piazza Ciaia

MARCUS MILLER, MATTEO MANCUSO

Domenica 28 luglio

–

Fasano (BR) Piazza Ciaia

–

ingresso libero

SERENA BRANCALE

Mercoledì 7 agosto

–

Locorotondo (BA), Mas

seria Ferragnano

FAT FREDDY’S DROP, CHANNEL ONE

Giovedì 8 agosto

–

Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: GALLIANO

Venerdì 9 agosto

–

Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: KASSA OVERALL

Sabato 10 agosto

–

Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

SUBSONICA, DANIELA PES, DEENA ABDELWAHED

Domenica 11 agosto

–

Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

YUSSEF DAYES, BASSOLINO, I HATE MY VILLAGE, COCO MARIA

Lunedì 12 agosto

–

Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

NAS,

TY1,

DJ TUPPI & MODDI MC

Martedì 13 agosto

–

Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FULMINACCI, MARCO CASTELLO, OKGIORGIO

Mercoledì 14 agosto

–

Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

MEUTE, COSM

O, SAMA’ ABDULHADI

Martedì 8 ottobre

–

Bari, Teatro Petruzzelli (EVENTO EXTRA)

ROBERT PLANT SAVING GRACE

Biglietti in vendita sul circuito

Ticketone

e sull’app

Dice.fm

(tutti i link su locusfestival.it)

Gli incontri:

Sabato 10 agosto

Ore 20, piazza Moro, Locorotondo (BA)

TEMPORARY ROAD (UNA) VITA DI FRANCO BATTIATO

Ingresso libero, in occasione del Locus festival

Domenica 11 a

gosto

Ore 20, piazza Moro, Locorotondo (BA)

DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO

Ingresso libero

I film saranno preceduti da incontri di approfondimento

Storia del Locus

Sin dalle sue prime edizioni, già allora devote alle sonorità jazz e alle nuove frontiere della black music, il

Locus Festival di Locorotondo (BA) si è imposto come un festival dal respiro internazionale, in cui i suoni

che definiscono gli orizzonti musica

li del futuro mettono radici. Al Locus si sono esibiti grandi artisti come

David Byrne, Franco Battiato, Ben Harper, Kings of Convenience, Lauryn Hill, George Clinton

; proprio a

Locorotondo un gigante del jazz e padrino del rap come

Gil Scott

–

Heron

tenne u

no dei suoi ultimi concerti

italiani; qui sono arrivati in rampa di lancio alcuni dei producer che hanno delineato l’elettronica dei nostri

tempi, da F

loating Points

a

Bonobo

passando per

Nils Frahm

e

Caribou

. Il Locus è un festival che crea

legami, come p

otrebbe raccontare il plurivincitore di Grammy Awards

Robert Glasper

–

che a Locorotondo

si è esibito addirittura in tre edizioni diverse

–

e come testimonia ogni anno chi raggiunge la Puglia anche

dall’estero alla ricerca di un’oasi felice di musica e ben

essere.

È proprio quello col territorio pugliese il legame più forte costruito dal

Locus Festival

, in una storia d’amore

che dura sin dal 2005. Se

Locorotondo

, meraviglioso borgo di forma circolare che domina la Valle d’Itria, ha

rappresentato la prima cas

a della rassegna, da diversi anni la formula del Locus ha abbracciato nuove aree

del territorio pugliese: non solo Valle d’Itria, ma anche costa adriatica, grandi città come Bari e perle da far

scoprire a turisti e locali.

Credits

Il Locus festival è ideat

o e organizzato, sin dalla sua prima edizione del 2005, dalla società

Bass Culture

, con

la direzione artistica di

Gianni Buttiglione

.

Official partner

del festival dal 2018 è l’azienda

Tormaresca

del

gruppo Antinori

, che con la degustazione dei suoi vini pregiati caratterizza l’esperienza del festival. Fra i

main sponsor

e partner

del 202

4

:

BCC Locorotondo, Marino Bus

,

Propaganda Clothing,

Birra Raffo,

Acqua

Orsini

, Pescaria

e

Salumificio Santoro

, oltre al supporto i

stituzionale di tutte le

amministrazioni locali

interessate dagli eventi

: Bari, Alberobello, Minervino Murge, Fasano, Locorotondo

.

I concerti di Bari

rientrano nell’ambito della

Festa del Mare

, promossa da

Regione Puglia

in collaborazione con il

Comune di

Bari

.

Media partner ufficiale è

Rai Radio2

con la trasmissione

Musical Box

