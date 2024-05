Tornano le “Erbe Aromatiche” di AISM contro la sclerosi multipla

Sabato 4 e Domenica 5 maggio, tornano le “Erbe Aromatiche” di AISM per donare un aiuto concreto alle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate. La sezione di Matera dell’associazione sarà, come ogni anno, presente in Piazza Vittorio Veneto con il suo banco pronta ad accogliere con un sorriso chiunque voglia donare, parlare e confrontarsi. “Profumi e sapori -si legge in una nota- si mescolano nell’aria, ma per AISM c’è un aroma che si distingue: quello della solidarietà. Dal timo al timo al limone, dall’origano al rosmarino, passando per la maggiorana e la salvia: sono le Erbe Aromatiche di AISM che saranno protagoniste nelle piazze sabato 4 e domenica 5 maggio. Un tripudio di colori e fragranze per impreziosire gli ambienti domestici e arricchire le pietanze della nostra cucina. I volontari di AISM saranno presenti nei punti di solidarietà, distribuendo kit contenenti una selezione di due piante di erbe aromatiche in cambio di una donazione di 12 euro. Il ricavato delle Erbe Aromatiche di AISM contribuirà concretamente ad implementare i servizi di assistenza per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, oltre a sostenere la ricerca scientifica. Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di Erbe Aromatiche contattando la Sezione Provinciale della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/aromatiche oppure chiamando direttamente la sezione provinciale AISM di Matera, al numero di telefono: 3666561014.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.